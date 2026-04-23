VÍDEO: segurança do Guns N' Roses discute com equipe de hotel em Belém

A chegada do Guns N’ Roses a um hotel em Belém, na noite desta quinta-feira (23), foi marcada por um desentendimento entre equipes de segurança. A situação ocorreu no momento em que os integrantes da banda chegavam ao local onde estão hospedados, no bairro da Campina. Assista abaixo.

A confusão envolveu um segurança ligado ao grupo e um profissional do hotel. Durante a discussão, o integrante da equipe da banda pediu que a área fosse liberada e que outros agentes se afastassem da entrada. O pedido gerou reação do segurança do estabelecimento, que afirmou também fazer parte da equipe responsável pelo local.

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Em vídeo registrado por O Liberal, é possível ver o momento em que o bate-boca acontece enquanto o baterista Isaac Carpenter, o guitarrista Richard Fortus e o tecladista Dizzy Reed entram no hotel.

Confira o vídeo:

Nas imagens, o segurança do hotel tenta se justificar. “Eu sou segurança! Eu sou da segurança também”, disse o profissional brasileiro, ao tentar explicar sua atuação no local. Em resposta, o segurança estrangeiro da banda manda que ele fique em silêncio.

A situação ocorreu rapidamente e chamou a atenção dos fãs que acompanhavam a chegada do grupo. Pessoas que estavam no local reagiram negativamente à postura do segurança ligado à banda e manifestaram insatisfação no momento do ocorrido.

Após a publicação do vídeo nas redes sociais de O Liberal, internautas também comentaram o episódio e, em sua maioria, demonstraram apoio ao segurança do hotel.

Entre as reações, alguns usuários criticaram a postura do profissional da equipe da banda. "Achei a postura dele ridícula… O outro cara tava só fazendo o trabalho dele", disse uma internauta. "Provavelmente uma falta de comunicação por não ser bilíngue!", especulou outro. "Ele achando que é o próprio Axl Rose com tanta importância", comentou uma usuária.

A breve confusão não foi oficialmente esclarecida e durou pouco tempo. Integrantes da equipe do Guns N’ Roses intervieram e conseguiram apaziguar a situação ainda na entrada do hotel.

O grupo se apresenta neste sábado (25), no Estádio do Mangueirão, em Belém, como parte da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things.