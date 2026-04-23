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Harry Styles e Zoë Kravitz estão noivos, aponta site

Atriz foi vista com anel de diamante em Londres e levantou suspeitas entre fãs

Hannah Franco
fonte

Harry Styles e Zoë Kravitz estão noivos, aponta site (Instagram)

O cantor Harry Styles e a atriz Zoë Kravitz estão noivos, segundo informações publicadas pelo site Page Six nesta quinta-feira (23). Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o suposto pedido de casamento.

De acordo com a publicação, o cantor teria pedido a atriz em casamento recentemente. Os rumores ganharam força após o casal ser fotografado junto nas ruas de Londres, na Inglaterra, no último domingo, quando Zoë apareceu usando um anel de diamante no dedo anelar da mão esquerda.

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Além do acessório, que chamou a atenção dos fãs, os dois também foram vistos trocando beijos durante o passeio. As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais e aumentaram as especulações sobre o possível noivado.

Segundo o Page Six, pessoas próximas ao casal afirmam que o relacionamento vive um momento positivo. Um informante ouvido pela publicação disse que Harry está “completamente apaixonado” pela atriz, enquanto Zoë estaria “nas nuvens”. A fonte ainda afirmou que o noivado não surpreendeu pessoas do círculo íntimo dos dois.

O relacionamento entre Harry Styles e Zoë Kravitz passou a ser alvo de comentários em agosto de 2025, quando os dois foram vistos juntos pela primeira vez durante um passeio em Roma, na Itália. Na mesma época, também foram flagrados aos beijos em Londres.

Desde então, o casal tem mantido a vida pessoal longe dos holofotes, com poucas aparições públicas. Os registros do relacionamento têm ocorrido principalmente por meio de fotos feitas por paparazzi em diferentes cidades, como Londres e Nova York, onde a atriz possui um apartamento.

Apesar das especulações recentes, não há confirmação oficial sobre o noivado. Tanto Harry Styles quanto Zoë Kravitz seguem sem comentar o assunto publicamente.

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