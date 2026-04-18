Série de Zayn e Louis Tomlinson, ex-One Direction, é cancelada após suposta briga nos bastidores

A série documental que reuniria Zayn Malik e Louis Tomlinson, ex-integrantes da One Direction, foi cancelada após uma suposta briga entre os artistas durante as gravações. A informação foi divulgada pelo jornal The Sun.

De acordo com a publicação, o desentendimento teria ocorrido há cerca de seis meses e resultou na interrupção da produção, que estava sendo desenvolvida para a Netflix.

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Segundo fontes ouvidas pelo jornal britânico, a discussão entre os cantores teria saído do controle durante as filmagens. Há relatos de que Zayn teria agredido Louis com um soco após um desentendimento.

Ainda conforme as informações, Louis teria ficado ferido e precisado de atendimento médico, o que levou à paralisação imediata do projeto.

Apesar dos rumores de conflito, após o término das gravações em outubro, Zayn e Louis chegaram a ser vistos juntos em algumas ocasiões e mencionaram um ao outro de forma amigável em entrevistas.

Até o momento, nenhum dos artistas se pronunciou oficialmente sobre o caso.

O documentário seria dividido em três partes e mostraria os dois músicos em uma viagem de carro pelos Estados Unidos, relembrando a trajetória na One Direction e os caminhos seguidos após o fim do grupo, em 2016.

(Divulgação/Netflix)

Histórico de conflitos entre os cantores

Os dois artistas já tiveram desentendimentos públicos desde a saída de Zayn do One Direction, em 2015. Na época, trocaram mensagens com tom crítico nas redes sociais.

Em entrevistas posteriores, Louis afirmou que ainda não se sentia preparado para uma reconciliação.

Recentemente, o cantor deixou de seguir Zayn nas redes sociais, gesto interpretado por fãs como um novo afastamento. Familiares de Louis também fizeram o mesmo, embora continuem seguindo outros ex-integrantes da banda, como Harry Styles e Niall Horan.

Já Zayn continua seguindo Louis em suas redes sociais. Até o momento, não há confirmação oficial sobre os motivos do cancelamento da série.