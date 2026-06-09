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Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam o nascimento da primeira filha, Alice

A publicação com os primeiros registros da bebê encantou a internet e recebeu mensagens carinhosas de diversos famosos e ex-colegas de reality. A pequena inclusive já conta com um perfil próprio no Instagram

O Liberal
fonte

Laís Caldas e Gustavo Marsengo celebram chegada da primeira filha (Reprodução)

Meses após oficializarem a união, os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo usaram as redes sociais para anunciar o nascimento da primeira filha do casal, Alice. A bebê veio ao mundo no último sábado (6), e teve os seus primeiros registros compartilhados nesta segunda-feira (8).

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"Bem-vinda ao mundo, Alice. Você transformou tudo com a sua chegada", declarou Laís em seu perfil no Instagram. "Agora entendemos que nossos corações eram capazes de amar muito mais do que imaginávamos. Mamãe e papai já te amam infinitamente!"

A publicação rapidamente se encheu de mensagens carinhosas de amigos, fãs e também de outros ex-BBBs, como Eslovênia Marques, Marília Miranda e Larissa Tomássia, que celebraram o momento com o casal.

Laís e Gustavo iniciaram o relacionamento logo após o encerramento do Big Brother Brasil 2022 e subiram ao altar em setembro de 2025. O anúncio da gestação foi feito em dezembro daquele mesmo ano, através do Instagram, plataforma onde a pequena Alice, inclusive, já possui uma conta própria.

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