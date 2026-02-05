Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

Estadão Conteúdo

O cantor e compositor Zayn anunciou a sua maior turnê solo até o momento, a Konnakol Tour, marcando sua primeira vez como atração principal em arenas e estádios na América do Norte, América do Sul, México e Reino Unido.

A extensa turnê de 31 datas começa em 12 de maio de em Manchester, Reino Unido e termina no dia 20 de novembro. No Brasil, o show está marcado para o dia 10 de outubro, em São Paulo, no Allianz Parque. Os ingressos custarão de R$ 245 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 890 (inteira, pista premium).

Confira a programação completa da turnê:

Terça, 12 de maio - Manchester, Reino Unido - AO Arena Sábado, 16 de maio - Glasgow, Reino Unido - OVO Hydro Terça, 19 de maio - Birmingham, Reino Unido - Utilita Arena Birmingham Sábado, 23 de maio - Londres, Reino Unido - The O2 Domingo, 14 de junho - Monterrey, México - Estádio Borregos Quarta, 17 de junho - Guadalajara, México - Arena VFG Sábado, 20 de junho - Cidade do México, México - Estádio GNP Seguros Domingo, 19 de julho - Filadélfia, Pensilvânia - Xfinity Mobile Arena Segunda, 20 de julho - Pittsburgh, Pensilvânia - PPG Paints Arena Quinta, 23 de julho - Milwaukee, Wisconsin - Fiserv Forum Sexta, 24 de julho - St. Paul, Minnesota - Grand Casino Arena Segunda, 27 de julho - Chicago, Illinois - United Center Terça, 28 de julho - Indianápolis, Indiana - Gainbridge Fieldhouse Sexta, 31 de julho - Nashville, TN-Bridgestone Arena Segunda-feira, 24 de agosto - Phoenix, AZ - Mortgage Matchup Center Terça, 25 de agosto - San Diego, CA - Pechanga Arena San Diego Sexta-feira, 28 de agosto - Inglewood, CA - Intuit Dome Terça, 1º de setembro - Anaheim, CA - Honda Center Quarta, 2 de setembro - São Francisco, CA - Chase Center Sábado, 5 de setembro - Seattle, WA - Climate Pledge Arena Sexta, 2 de outubro - Santiago, CL - Movistar Arena Terça, 6 de outubro - Buenos Aires, AR - Movistar Arena Sábado, 10 de outubro - São Paulo, BR - Allianz Parque Quarta, 14 de outubro - Lima, PE - Costa 21 Sábado, 7 de novembro - Buffalo, NY - KeyBank Center Domingo, 8 de novembro - Detroit, MI - Little Caesars Arena Quarta, 11 de novembro - Washington, DC - Capital One Arena Quinta, 12 de novembro - Charlotte, NC - Spectrum Center Domingo, 15 de novembro - Boston, MA - Jardim TD Quinta, 19 de novembro - Orlando, FL - Kia Center Sexta, 20 de novembro - Miami, FL - Kaseya Center

Ingressos

Os ingressos estarão disponíveis primeiro na pré-venda exclusiva para membros Zayn Vip Key na próxima terça-feira, 10, às 12h, em todas as cidades. Os membros do grupo serão notificados e receberão automaticamente um código de acesso exclusivo, desbloqueado no aplicativo VIP Key.

Quem ainda não possuem um Zayn Vip Key podem se juntar à comunidade até domingo, 8, às 23h59 (horário do leste dos EUA) direto no site do cantor para receber seu código de acesso exclusivo e desbloquear o acesso à pré-venda exclusiva.

A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 11 de fevereiro, começando às 10h online pelo Ticket Master e às 11h na bilheteria oficial.

Confira os preços:

Cadeira superior: R$ 245,00 meia-entrada e R$ 490,00 inteira Pista: R$ 285,00 meia-entrada e R$ 570,00 inteira Cadeira inferior: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira Pista premium: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 890,00 inteira

Novo álbum

No início desta semana, o ex-One Direction anunciou seu quinto álbum de estúdio, Konnakol, que será lançado em 17 de abril e já está disponível para pré-venda. Este é o projeto do ex-One Direction com maior influência cultural até o momento. O álbum, tem forte apelo pop e expande o som que os fãs ouviram pela primeira vez em seu álbum de estreia, Mind of Mine. Além disso, o primeiro single do álbum, intitulado Die For Me, será lançado nesta sexta-feira, 6.

Carreira

Com seu álbum de estreia solo, Zayn Malik se tornou o primeiro artista solo masculino do Reino Unido a alcançar simultaneamente o 1º lugar nas paradas de álbuns do Reino Unido e dos EUA na primeira semana de lançamento com seu álbum recordista Mind of Mine.

O primeiro single do álbum, Pillowtalk, alcançou o 1º lugar em 68 países ao redor do mundo e, desde então, recebeu a certificação de 5x platina pela RIAA. O álbum foi seguido por Icarus Falls e Nobody Is Listening.

Em 2024 Kayn lançou o álbum Room Under the Stairs, seguido por sua primeira turnê solo pelos Estados Unidos, Reino Unido e México. Recentemente, ele colaborou com Jisoo, do BLACKPINK, na música Eyes Closed, que recebeu uma indicação ao iHeartRadio Music Award de 2026 na categoria Melhor Colaboração K-Pop, estreando em 10º lugar na parada Billboard Global.

Em 2022, ele escreveu uma carta pública ao Primeiro Ministro britânico defendendo a expansão do programa de merenda escolar gratuita para crianças que vivem em situação de pobreza no Reino Unido. O governo britânico implementou medidas para ampliar o acesso à merenda escolar gratuita.

Zayn em São Paulo

Data: 10 de outubro 2026 (sábado) Local: Allianz Parque Abertura dos portões: 18h Horário: 20h30 Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo - SP Ingressos: a partir de R$ 245,00 (ver tabela completa) Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.* - *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

