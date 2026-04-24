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Pontos de venda de itens personalizados do Guns N’ Roses se espalham por Belém antes do show

Com camisas a partir de R$ 70 e bonés a R$ 90, pontos de venda surgem em áreas como Duque de Caxias e Doca de Souza Franco

Amanda Martins e Hannah Franco
fonte

Itens da turnê do Guns N’ Roses já são vendidos em Belém antes do show (Hannah Franco / Especial O Liberal)

A passagem da banda Guns N' Roses por Belém já movimenta a cidade não apenas pela expectativa dos fãs para o show, mas também pelo comércio. Pontos de venda de itens personalizados, como camisas, bonés, bandanas e copos temáticos, passaram a ocupar diferentes áreas da capital.

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A equipe de reportagem do Grupo Liberal flagrou um ponto de venda de grande porte na avenida Duque de Caxias com a travessa Alferes Costa, no bairro do Marco.

Outros pontos também foram registrados na Doca de Souza Franco, em frente a um shopping no bairro do Reduto. Os produtos estampam a identidade visual da banda e referências à turnê.

Os preços variam conforme o item. Camisas são encontradas a partir de R$ 70, enquanto bonés chegam a R$ 90. Há ainda bandanas nas cores vermelha e preta e copos personalizados. Os produtos são uma opção para quem pretende adquirir itens para usar durante o show, marcado para sábado (25), no Estádio do Mangueirão.

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