Anne Hathaway divulga primeira foto como Andy Sachs, de 'O Diabo Veste Prada 2'

Anne Hathaway agitou a web ao compartilhar a primeira foto caracterizada como a aclamada protagonista do filme "O Diabo Veste Prada 2", que iniciou as gravações recentemente. O longa está previsto para estrear no dia 1º de maio de 2026, 20 anos após a estreia do primeiro lançamento.

"Andy Sachs 2025", escreveu a atriz na legenda, ao compartilhar a foto no feed do Instagram. Confira:

Sobre a sequência

"O Diabo Veste Prada 2" teve sua produção confirmada no final de maio. Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt estarão de volta com seus personagens Miranda Priestly, Andrea Sachs e Emily Charlton. Entre os novos nomes confirmados no elenco estão Lucy Liu e Pauline Chalamet.

Além da foto compartilhada por Anne, outras imagens das gravações foram divulgadas, entre elas, uma da atriz falando ao celular e carregando malas pelas ruas de Nova York. Em uma das bolsas carregadas pela atriz é possível ver a logo da "Runaway", a revista comandado por Miranda Priestley no primeiro filme.