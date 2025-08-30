Capa Jornal Amazônia
Péricles revela truque para perder 50 kg sem bariátrica; veja o antes e depois

Cantor detalhou rotina para emagrecer de forma saudável, sem recorrer à cirurgia bariátrica

Hannah Franco
fonte

Como Péricles perdeu 50 kg? Cantor detalha rotina. (@pericles)

O cantor Péricles, de 56 anos, revelou que conseguiu perder mais de 50 kg sem cirurgia bariátrica. Com 1,90 m de altura e atualmente pesando cerca de 160 kg, o artista contou que adotou uma nova rotina de alimentação saudável, exercícios físicos e acompanhamento médico.

“Optei por não fazer a cirurgia bariátrica. Botei na cabeça que se eu engordei desse jeito, vou emagrecer assim também. E fiz isso, para mim deu muito certo. No meu caso, eu resolvi usar o exercício físico, o acompanhamento médico e alimentação, e deu muito certo”, disse em entrevista à Trip TV.

Desde 2018, Péricles optou por seguir um plano de emagrecimento baseado em mudança de hábitos. Segundo ele, os três pilares principais foram atividade física regular, dieta equilibrada e acompanhamento com profissionais de saúde.

Além da mudança física, Péricles afirma que o emagrecimento trouxe melhora na disposição e no desempenho profissional. “Hoje estou muito mais ágil. Consigo fazer duas horas de show, andando de um lado para o outro, com muito mais disposição. Isso, de certa forma, potencializou o meu trabalho”, destacou.

image Péricles revela segredo para emagrecer 50 kg naturalmente. (Divulgação)
