‘Verity’: Dakota Johnson e Josh Hartnett se unem a Anne Hathaway em adaptação

As estrelas principais do filme “Verity”, baseado no livro de Colleen Hoover, estão confirmadas. Os atores Dakota Johnson e Josh Hartnett se unem a Anne Hathaway no elenco da adaptação, segundo o Deadline. Com roteiro de Nick Antosca, a produção é dirigida por Michael Showalter.

VEJA MAIS



Anne Hathaway interpreta Verity Crawford, uma escritora best-seller de suspense. Ao sofrer um acidente misterioso, ela fica incapaz de finalizar uma história. Assim, a personagem de Dakota Johnson entra em cena: a autora Lowen Ashleigh, que está à beira da falência.

Sob um pseudônimo, Lowen é convidada a escrever os últimos três livros da série consolidada de Verity. Quem a contrata é o marido da famosa escritora, Jeremy Crawford, vivido por Josh Hartnett. Enquanto passa uns dias na casa da família, Lowen descobre uma autobiografia na qual Verity conta tudo que aconteceu desde o dia em que conheceu o marido até os instantes pré-acidente.

O filme “Verity” ainda não possui data de estreia. Em 2024, outro livro de Colleen Hoover chegou aos cinemas: “É Assim Que Acaba”, estrelado por Blake Lively e com direção e atuação de Justin Baldoni. A produção está disponível em streaming, na plataforma Max e Prime Video.

Assista ao trailer de “É Assim Que Acaba”