Veja 10 frases e bordões inesquecíveis que marcaram as novelas brasileiras

Todo noveleiro já se pegou falando uma frase dita por algum personagem de televisão. A teledramaturgia brasileira é responsável por criar muitos bordões de sucesso, que chegam a se tornar parte do vocabulário do dia a dia, usados até por pessoas que não acompanham as novelas. Pensando nisso, o OLiberal selecionou 10 bordões que marcaram a história das novelas brasileiras para você relembrar.

VEJA MAIS

1. "Tô certo, ou tô errado?" - Sinhozinho Malta em Roque Santeiro (1985)

(Divulgação/Globo)

O questionamento de Sinhozinho Malta, interpretado por Lima Duarte na novela "Roque Santeiro", transcendeu a ficção e se tornou uma frase icônica. Enquanto dizia o bordão, Sinhozinho mexia os pulsos, chacoalhando assim a pulseira e o relógio de ouro que usava. O gesto também se popularizou.

2. "Oxente, my God" - Maria Altiva em A Indomada (1997)

(Divulgação/Globo)

A exclamação de Maria Altiva, personagem memorável de Eva Wilma em "A Indomada", uniu a cultura brasileira e a americana em um bordão divertido e cheio de personalidade, expressando surpresa ou indignação.

3. "Muito ouro, Inshalá" - Khadija em O Clone (2001)

(Reprodução/Globo)

A frase de Khadija, interpretada por Carla Diaz em "O Clone", representava o desejo por riqueza e prosperidade. O bordão se popularizou tanto que a atriz, mesmo sendo criança na época, é lembrada até hoje pela personagem.

4. "Né brinquedo não!" - Dona Jura em O Clone (2001)

(Divulgação/Globo)

A novela "O Clone" rendeu muitos bordões. A frase de Dona Jura, interpretada por Solange Couto, também caiu na boca do povo. A personagem, com sua humildade, conquistou o público e o bordão se tornou um clássico da teledramaturgia brasileira.

5. "Eu sou chique, bem!" - Márcia em Chocolate com Pimenta (2004)

(Reprodução/Globo)

A frase de Márcia, interpretada por Drica Moraes em "Chocolate com Pimenta", ainda é usada, lembrada e usada por muitos. O bordão divertido, inclusive, foi criado pela própria atriz e expressava as características da personagem materialista e vaidosa que conquistou o público com seu humor ácido.

6. "Isso é felomenal!" - Giovanni Improtta em Senhora do Destino (2005)

(Divulgação/Globo)

A frase de Giovanni Improtta, personagem de José Wilker em "Senhora do Destino", foi um dos bordões de sucesso da novela. O divertido bicheiro divertida o público ao falar errado algumas palavras e expressões.

7. "Sou uma mulher de catiguria" - Bebel em Paraíso Tropical (2007)

(Divulgação/Globo)

A personagem Bebel, interpretada por Camila Pitanga em "Paraíso Tropical", conquistou o público com suas frases marcantes. A frase mais marcante se tornou um bordão que representava a autoestima e a autoconfiança da personagem.

8. "A partir de agora você vai me chamar de 'senhora'", Nina em Avenida Brasil (2012)

(Divulgação/Globo)

A frase de Nina, ou Rita, personagem de Debora Falabella em "Avenida Brasil", foi dita após a personagem se revelar para a vilã Carminha. A cena foi tão icônica que virou um bordão e rendeu diversos memes até hoje.

9. "Eu salguei a Santa Ceia" - Félix em Amor à Vida (2013)

(Divulgação/Globo)

A frase de Félix, personagem de Matheus Solano em "Amor à Vida", era dita sempre que os planos do vilão davam errado. Ela é uma das frases engraçadas e venenosas que o vilão soltava, como "será que piquei salsinha na tábua dos Dez Mandamentos?" e "pelas rugas de Matusalém!".

10. "Não imaginam o prazer que é estar de volta" - Clara Tavares em O Outro Lado Do Paraíso (2017)

(Divulgação/Globo)

A frase de Clara Tavares, personagem de Bianca Bin em "O Outro Lado Do Paraíso", foi dita apenas uma vez na trama durante o retorno triunfante da protagonista após ter sido internada durante dez anos em um hospício, como um plano de seus inimigos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)