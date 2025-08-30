Cantor com tornozeleira eletrônica é executado a tiros; ele tinha passagens por tráfico e estupro

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi assassinado por volta das 6h30 deste sábado (30). Ele estava na casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grandel Local que havia se mudado para o local há cerca de um mês.

Ramirez recebeu cerca de oito tiros de arma de fogo. A perícia localizou 12 cápsulas de pistola espalhadas pela cena do crime.

O cantor possuía passagens por tráfico de drogas e estupro, e havia deixado a prisão há menos de um mês, cumprindo prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Polícia Civil, dois criminosos armados invadiram o imóvel, entraram no quarto e se depararam com a dona da casa. Os suspeitos se apresentaram como policiais e continuaram a busca pela vítima.

Ramirez foi encontrado em outro quarto, onde foi surpreendido pelos disparos. O cantor caiu de bruços e morreu no local.

A polícia investiga a motivação do assassinato e tenta identificar os autores, que fugiram após o crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.