Cantor sul-coreano Wheesung é encontrado morto em apartamento

O cantor sul-coreano Wheesung morreu nesta segunda-feira (10), aos 43 anos.. A polícia encontrou o corpo do artista em um apartamento, em Seul, capital da Coreia do Sul. A causa da morte não foi divulgada e as autoridades seguem investigando.

VEJA MAIS

Após pedidos da família do cantor, equipes de emergência foram até a residência para socorrer o artista. A morte de Wheesung foi confirmada por meio de um comunicado da agência do cantor. “Aqui é a Tajoy Entertainment, a agência do cantor Wheesung. Lamentamos profundamente compartilhar notícias tão dolorosas e trágicas”, diz um trecho da nota.

Apesar de as autoridades ainda não confirmarem a causa da morte, a agência do cantor afirmou que ele teve uma parada cardíaca.

“Em 10 de março, nosso amado artista Wheesung faleceu. Ele foi encontrado em estado de parada cardíaca em sua casa em Seul e posteriormente foi declarado morto. A perda repentina deixou sua família, colegas artistas da Tajoy Entertainment e toda a nossa equipe em profundo pesar”, continua o comunicado.

Sobre o artista

Wheesung era cantor, produtor e ator de R&B, e lançou vários álbuns de estúdio de 2002 a 2009. Ele compôs para artistas populares como SHINee, Twice e TVXQ. Seu disco de estreia, Like A Movie foi um grande sucesso e alçou sua carreira para mais seis discos, sendo o mais recente deles, o álbum Vocolate. O artista se preparava para fazer um show em parceria com o cantor de baladas KCM, em 15 de março.