Cantor é morto a tiros e irmão baleado após apresentação em bar de Altamira

O cantor Diorlando Gomes Cardoso foi morto a tiros após se apresentar em uma casa de shows no bairro São Domingos, em Altamira, sudoeste do Pará. O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã de sexta-feira (6), momentos depois de a vítima encerrar a apresentação no estabelecimento localizado na rua Duque de Caxias. No ataque, o irmão do cantor, Raimundo Benedito Gomes Cardoso — conhecido como "Bena" — também foi baleado e socorrido por testemunhas.

Segundo as informações iniciais, um homem armado teria entrado no local por volta de 6h e efetuado diversos disparos. Diorlando e o irmão foram atingidos e levados por testemunhas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. No entanto, o cantor, que era a atração principal da noite, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Raimundo Benedito foi transferido em estado grave para o Hospital Geral de Altamira (HGA), no bairro Mutirão, onde permanece internado.

Conforme relatos preliminares, o principal suspeito dos disparos seria o ex-marido da proprietária da casa de shows, que também seria cantor e teria agido por ciúmes. Após o crime, ele fugiu em um carro. A Polícia Militar esteve no local, colheu informações sobre as características do suspeito e realizou buscas, mas ele não foi localizado.

Equipes das Polícias Civil e Científica estiveram no estabelecimento para iniciar a coleta de informações e provas. Cápsulas de arma de fogo foram encontradas na cena do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.