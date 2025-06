Mulher morre e outra fica ferida após serem esfaqueadas em Senador José Porfírio; suspeito é preso

Uma mulher, identificada como Jeane Lobato Gomes Paixão, morreu após ser esfaqueada no centro do município de Senador José Porfírio, no sudeste do Pará. Uma amiga da vítima também foi atacada com golpes de faca e está internada em estado grave. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (7), na Rua Marechal Assunção, enquanto as duas conversavam no calçadão da orla da cidade. O principal suspeito do crime foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.

"A Polícia Civil do Pará informa que o suspeito do crime foi preso em flagrante, com apoio da Polícia Militar, e conduzido para a Delegacia de Senador José Porfírio, que apura o caso. Ele vai responder por homicídio e por tentativa de homicídio. A faca utilizada no crime foi apreendida. Uma mulher, identificada como Jeane Lobato Gomes Paixão, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito", comunicou a PC.

Informações iniciais indicam que as vítimas foram surpreendidas pelo suspeito, que chegou desferindo os golpes de faca. Jeane morreu ainda no local. De acordo com a PC, a segunda vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar do município, onde recebeu atendimento médico. Não há, até o momento, atualização sobre o estado de saúde da sobrevivente. Além disso, não há detalhes oficiais sobre o que poderia ter motivado o ataque às vítimas. No entanto, os relatos de testemunhas são de que o suspeito estava ‘alterado’ quando chegou ao local e teria como alvo do ataque a ex-companheira, que também estava na orla e conseguiu fugir.

Populares que estavam nas proximidades e presenciaram o crime acionaram uma viatura da Polícia Militar. O suspeito havia fugido, mas, com base nas informações repassadas por testemunhas, os policiais iniciaram as buscas. O homem apontado como autor do ataque foi localizado escondido dentro de uma residência e estaria apresentando sinais de possível embriaguez. Ele foi detido e conduzido à Delegacia da PC.