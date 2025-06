Polícia prende grupo que vendia ingressos falsificados do Clube do Remo

Cinco pessoas foram presas em flagrante na manhã desta sexta-feira (06), em Belém, pelo crime de associação criminosa e comercialização ilegal de ingressos do Clube do Remo. A investigação que resultou nas prisões foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE).

Os suspeitos foram localizados após investigações sobre o esquema de fraude nos ingressos que seriam vendidos pelo grupo. A prisão ocorreu nas proximidades da Travessa Doutor Enéas Pinheiro, no bairro do Marco, graças ao trabalho da polícia, que já monitorava um dos suspeitos.

"Nós já monitorávamos um dos investigados, que já foi citado em um boletim de ocorrência relacionado à prática de ilícitos, bem como de outro nacional por suspeitas de possível envolvimento com associação criminosa em apuração. Nossas equipes identificaram ambos os investigados em um mesmo endereço, juntamente com outras três pessoas. Foi realizada campana pela equipe de investigação e, ao saírem do residencial, todos passaram por abordagem e revista pessoal, momento em que encontramos e apreendemos seis aparelhos celulares, a quantia de R$ 7.900,00 em espécie, valor supostamente oriundo da venda de ingressos falsificados, e uma motocicleta. Nenhum dos presentes apresentou justificativa plausível quanto à origem lícita dos valores", explicou o delegado Marcos André Araújo, titular da DPTGE.

Materiais apreendidos pela polícia durante a abordagem (Foto: Divulgação PC)

Na abordagem dos suspeitos, a polícia encontrou e apreendeu seis aparelhos celulares, dinheiro em espécie e uma motocicleta. Os investigadores também identificaram o manual de uma motocicleta, além de duas chaves do veículo, o que indica um possível roubo realizado pelo grupo detido.

Todos os suspeitos foram conduzidos até a sede da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), para que os procedimentos legais fossem iniciados. As cinco pessoas foram autuadas por associação criminosa, crime previsto no Art. 288 do Código Penal Brasileiro. Todos os envolvidos efetuaram o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade policial, e foram liberados para responder ao crime em liberdade.

A polícia segue avançando com mais investigações para encontrar outros possíveis envolvidos no esquema de fraude.