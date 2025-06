Suspeito de roubos morre durante intervenção policial em Moju

Um homem identificado como Manoel Renan de Souza, mais conhecido como “Renan”, morreu durante uma intervenção policial ocorrida na madrugada de sexta-feira (6), em Moju, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada após dois suspeitos terem sido localizados em uma residência no bairro Pôr do Sol. O segundo suspeito conseguiu fugir. Um inquérito policial foi aberto pela Polícia Civil para apurar o caso.

"A Polícia Civil informa que Manoel Renan de Souza morreu após confronto com a Polícia Militar. O caso é investigado pela Delegacia de Moju. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", informou a corporação.

Conforme informações da PM, o setor de inteligência havia comunicado que “Renan” tinha chegado recentemente de Abaetetuba e estaria escondido em uma casa no bairro. Os militares iniciaram rondas para localizar o suspeito e, por volta das 21h de quinta-feira (5), foram informados sobre um assalto a um casal na área. Segundo as vítimas, dois homens em uma motocicleta vermelha seriam os autores do roubo.

“A Polícia Militar informa que, após o assalto a uma mulher, foram realizadas buscas e os dois suspeitos foram localizados em uma residência. Ao perceberem a chegada dos policiais, fugiram em uma motocicleta. Durante a perseguição, um dos homens apontou uma arma em direção à equipe, que reagiu em defesa legítima. O suspeito foi alvejado, socorrido imediatamente, mas não resistiu aos ferimentos”, informou um PM.

Renan foi o suspeito alvejado. Ele morreu após dar entrada no Hospital de Moju. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, com seis munições intactas. A vítima do assalto identificou Renan como um dos autores do roubo. De acordo com a PM, ele já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.