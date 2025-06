Suspeito de envolvimento em morte de PM é preso em Breu Branco

Foi preso na sexta-feira (06) um homem suspeito de envolvimento no assassinato de um policial militar em Ananindeua. Identificado como Jorge Felipe Costa Pena, o suspeito foi detido no município de Breu Branco, sudeste do Pará.

De acordo com as investigações da polícia, Jorge é apontado como um dos responsáveis pela morte do policial militar Eduardo de Almeida e Silva, de 35 anos, que foi assassinado a tiros durante um assalto a uma farmácia, ocorrido no dia 1º de maio, no bairro Cidade Nova V, em Ananindeua.

A prisão do suspeito ocorreu por meio de um trabalho conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar, que realizaram a operação após um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O suspeito segue detido e aguarda decisão da Justiça.

Sobre o crime

O cabo da PM Eduardo de Almeida e Silva foi morto dentro de uma farmácia, no momento em que ocorria um assalto à mão armada. O policial estava à paisana e, segundo informações da Polícia Militar, teria tentado reagir contra os bandidos.

Câmeras de segurança da farmácia registraram a ação de um dos criminosos, que se aproximou por trás do policial militar e tentou tomar algo do agente, possivelmente a arma que estava presa à cintura. No momento em que o policial tentou reagir, foi baleado na cabeça e morreu no local.

Dois dias depois do crime, um dos suspeitos foi morto, durante um confronto com a PM, no distrito de Mosqueiro.