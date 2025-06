Motorista fica preso às ferragens após capotamento em Santarém

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã deste sábado (07) deixou um homem preso às ferragens de um veículo que capotou na Avenida Cuiabá, em Santarém, região do Tapajós. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu retirar a vítima do carro.

Testemunhas afirmam que o acidente ocorreu após o condutor perder o controle do veículo no momento em que passava pela rotatória de um cruzamento com a Avenida Quixadá, próximo ao Terminal Rodoviário de Santarém.

Sem conseguir estabilizar a direção, o motorista acabou capotando o veículo, que caiu em uma ribanceira e invadiu uma área de mata. Apesar da forte colisão e da destruição do veículo, o condutor foi encontrado com vida e consciente.

Os bombeiros receberam apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), que esteve no local para organizar o tráfego e a sinalização na pista.

Assim que chegou ao local do acidente, o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de resgate da vítima, que estava presa nas ferragens do veículo. De acordo com a corporação, o trabalho de salvamento foi delicado, devido ao difícil acesso ao local e à robustez física da vítima.

Após ser retirado do automóvel, o homem foi imobilizado pela equipe de resgate e levado até uma ambulância. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém para receber o devido atendimento médico.