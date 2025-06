Motociclista morre ao colidir com mureta de rotatória em Tucuruí

O motociclista identificado como Edival da Cunha Costa, de 32 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada de quarta-feira (4), em Tucuruí, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima conduzia o veículo quando colidiu com uma mureta de proteção na rotatória da Avenida Sete de Setembro, no bairro Cohab.

As informações sobre a morte da vítima foram repassadas por testemunhas e familiares às autoridades policiais. Moradores relataram que o acidente ocorreu por volta das 2h da madrugada. Policiais da 15ª Seccional Urbana da Polícia Civil investigam as circunstâncias da colisão. De acordo com o portal Correio de Carajás, a irmã da vítima relatou que Edival trafegava sozinho na moto no momento do acidente. Ele teria perdido o controle da direção e colidido contra uma proteção de concreto da rotatória.

Edival ainda foi socorrido no local e recebeu os primeiros atendimentos médicos de socorristas do Samu. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno