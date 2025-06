Dupla é presa suspeita de envolvimento na morte de jovem de 20 anos em Altamira

Dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram presos suspeitos de envolvimento no feminicídio de uma jovem de 20 anos em Altamira, no sudoeste do Pará. As prisões ocorreram no sábado (7), nos bairros Santa Benedita e Buriti. O crime investigado aconteceu em abril deste ano, quando Clara Luiza de Oliveira Moura foi encontrada morta com as mãos amarradas, sinais de tortura e o corpo parcialmente carbonizado.

A ação para capturar os investigados foi realizada por agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, em cumprimento a mandados de prisão temporária. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime e apurar a motivação da morte da jovem.

O crime

Clara Luiza, de 20 anos, foi encontrada morta no dia 1º de abril, em uma área de mata no bairro Jatobá. A vítima apresentava sinais de violência pelo corpo, indicando um possível homicídio. Na época, a Polícia Civil do Pará (PCPA) informou que os restos mortais passaram por perícia. De acordo com informações do site Giro Portal, a jovem estava desaparecida havia três dias e foi localizada sem vida.

Uma emissora de TV local reportou o caso de Clara Luiza, trazendo informações mais detalhadas sobre o achado do corpo. Segundo a emissora, a jovem foi encontrada com as mãos amarradas para trás e, ao lado, foram encontrados restos do cabelo dela, que haviam sido cortados. Próximo ao corpo, havia um galão de combustível que teria sido utilizado para incendiar a vítima.

As circunstâncias do desaparecimento não foram esclarecidas pela PCPA nem pela Polícia Militar do Pará (PMPA). Clara Luiza era natural de Itaituba, mas morava em Altamira.