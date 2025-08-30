Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Fernando Guga Gomes é reeleito com unanimidade como presidente da ESA

Votaram todos os presidentes das agremiações que estão no grupo especial

O Liberal
fonte

Fernando Guga Gomes presidente da ESA (Divulgação)

Neste sábado (30), as Escolas de Samba Associadas - ESA reelegeram o presidente Fernando Guga Gomes para conduzir mais um biênio (2025–2027). A votação, que ocorreu na sede da ESA, na Pedreira, foi unânime.

Assim como na primeira eleição, ao lado de Guga estará o vice-presidente Paulo Roberto Pinto, o Chico da Embaixada.

Votaram todos os presidentes das agremiações que compõem o grupo especial: Bole Bole, Acadêmicos da Pedreira, Boêmios da Vila Famosa, Deixa Falar, Xodó da Nega e Embaixada de Samba do Império Pedreirense.

VEJA MAIS

image Milton Cunha encerra ciclo de palestras sobre julgamento dos desfiles e dá largada ao Carnaval 2026
Evento realizado pela ESA em parceria com a Semcult reuniu especialistas e marcou o início das ações rumo ao próximo carnaval da capital paraense

image Escolas de samba associadas recebem representante do Império Serrano para consultoria
Diego Carbonell chega em Belém para desenvolver a empregabilidade das medidas de sustentabilidade do Carnaval 2025.

image Escolas de Samba Associadas realizam ensaio geral com show de Zé Paulo Sierra, da Mocidade
O bloco, que ocorre pela primeira vez, une muito samba, agremiações carnavalescas e grandes atrações locais

“Ser reeleito, e por aclamação, é sem dúvidas um sinal de confiança dos presidentes. Reitero o meu desejo de dar ao carnaval o protagonismo que ele merece, de continuar fazendo os olhares se voltarem para a folia de Belém. Nestes primeiros dois anos, nosso desafio foi reestruturar o carnaval. Agora, para os próximos dois anos, o desafio é consolidar e ampliar nossa festa, nossos desfiles e nossas escolas”, declarou o presidente reeleito.

Fernando Guga teve a sua primeira eleição consolidada em 2023, assumindo no ano seguinte. Ele é proprietário de uma produtora de vídeos e foi presidente da Escola Rancho Não Posso Me Amofinar, do bairro do Jurunas. Além disso, ele já foi diretor e colaborador da ESA em gestões anteriores. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Fernando Guga

ESA - Escolas de Samba Associadas
Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda