Fernando Guga Gomes é reeleito com unanimidade como presidente da ESA

Neste sábado (30), as Escolas de Samba Associadas - ESA reelegeram o presidente Fernando Guga Gomes para conduzir mais um biênio (2025–2027). A votação, que ocorreu na sede da ESA, na Pedreira, foi unânime.

Assim como na primeira eleição, ao lado de Guga estará o vice-presidente Paulo Roberto Pinto, o Chico da Embaixada.

Votaram todos os presidentes das agremiações que compõem o grupo especial: Bole Bole, Acadêmicos da Pedreira, Boêmios da Vila Famosa, Deixa Falar, Xodó da Nega e Embaixada de Samba do Império Pedreirense.

“Ser reeleito, e por aclamação, é sem dúvidas um sinal de confiança dos presidentes. Reitero o meu desejo de dar ao carnaval o protagonismo que ele merece, de continuar fazendo os olhares se voltarem para a folia de Belém. Nestes primeiros dois anos, nosso desafio foi reestruturar o carnaval. Agora, para os próximos dois anos, o desafio é consolidar e ampliar nossa festa, nossos desfiles e nossas escolas”, declarou o presidente reeleito.

Fernando Guga teve a sua primeira eleição consolidada em 2023, assumindo no ano seguinte. Ele é proprietário de uma produtora de vídeos e foi presidente da Escola Rancho Não Posso Me Amofinar, do bairro do Jurunas. Além disso, ele já foi diretor e colaborador da ESA em gestões anteriores.