Escolas de samba associadas recebem representante do Império Serrano para consultoria

A Escolas de Samba Associadas (ESA) fará um Carnaval sustentável. A prática, adotada desde 2024, foi uma medida pioneira no Brasil, com o objetivo de criar uma cadeia de produtividade e reaproveitamento de materiais. Por conta disso, a ESA traz para Belém Diego Carbonell, administrador e diretor de sustentabilidade da Superliga RJ e da agremiação carioca Império Serrano, para realizar uma consultoria e desenvolver a implementação das medidas de sustentabilidade para o Carnaval.

Segundo o presidente da ESA, Fernando Guga, a parceria é uma solidificação do sucesso entre os carnavais de Belém e Rio de Janeiro: “A chegada do Diego para somar as duas ligas, Esa e Superliga Rj, marca um impulsionamento do carnaval de Belém e ainda cumpre seu papel social de preservação ambiental e a construção da cadeia produtiva, o Diego tem uma larga experiência.”

Administrador, Diretor de Sustentabilidade na LIGA RJ e no G.R.E.S. Império Serrano, Integrante da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável do Fórum da ALERJ, Coordenador da Comissão Especial de Sustentabilidade do CRA-RJ e Membro da Comissão de Sustentabilidade Ambiental do CRCRJ. Diego Carbonell ressalta o pioneirismo de Belém no carnaval sustentável.

“É um grande privilégio contribuir para o carnaval de Belém, ajudando a cidade a se consolidar como pioneira na implementação de práticas sustentáveis em uma das maiores festas culturais do Brasil. O carnaval tem um impacto significativo, não só no turismo e entretenimento, mas também no desenvolvimento sustentável e na economia local. Ao adotar práticas mais sustentáveis, Belém cria uma nova cadeia produtiva que equilibra o cuidado com o meio ambiente e a preservação cultural", pontua.