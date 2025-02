Escolas de Samba Associadas realizam ensaio geral com show de Zé Paulo Sierra, da Mocidade

No próximo domingo (16), a Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) vai promover o bloco Ensaio Geral. No Circuito Porto Folia, o evento será de abadá e contará com uma atração nacional: Zé Paulo Sierra, intérprete oficial da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

O line-up se completa com o Fruto Sensual e o grupo Batuque Cabano, composto por Bruno Costa, Fábio Moreno, Luizinho Moura e Thiago Lobato.

Zé Paulo tem uma vasta experiência carnavalesca. Em 1988, ele fez a sua estreia no extinto Bloco Chupeta da Abolição. Como compositor, serviu a escola de samba Difícil é o Nome.

Em grandes agremiações, ele iniciou sua caminhada na Caprichosos de Pilares em 1993 através de um concurso de cantores de samba, passou pela Unidos da Ponte, Mangueira, X-9 Paulistana, Viradouro, Acadêmicos do Tatuapé, Mocidade Alegre, dentre outras.

Em 2023, Zé Paulo deixou a Viradouro, após 10 anos como voz oficial da escola e se tornou intérprete da Mocidade.

“Tudo o que a gente ama fazer sempre tem um significado novo quando se realiza. Procuro sempre estar muito antenado com as escolas de samba e com o público das agremiações. É uma emoção que se renova a cada ano e a cada novo ciclo de Carnaval. Sou um privilegiado porque amo o que faço e vivo do que faço, é o meu sustento. Seria impossível não ter essa emoção renovada por tudo o que o samba representa para mim”, disse o sambista.

Em Belém, o músico chega para fazer a mistura e colocar sua voz em um repertório digno dos grandes Carnavais do Brasil: "O show é sempre um mix de coisas que eu canto nas escolas de samba onde estou e também pelas agremiações pelas quais passei, mas incluo sambas antológicos, que marcaram o Carnaval. Fico muito feliz em ver o Pará respirando Carnaval e em ter destaque, com compositores da região sendo protagonistas no Rio de Janeiro. O Fábio Moreno é um grande cantor e faz parte desse time, também se destacando como intérprete. Acho que o Carnaval é plural e merece essa diversificação, esse reverberar todo”.

Com uma agenda intensa neste período de pré-Carnaval, Zé Paulo otimiza o seu tempo para mostrar o seu talento pelos diversos lugares do Brasil, sem esquecer de toda a dedicação que entrega para a sua escola.

“A vida é bem corrida o ano todo. A música, graças a Deus, me proporciona muitos trabalhos, principalmente com o Carnaval, não só dentro do país, mas fora também. Mas, nessa reta final de pré-Carnaval, sempre fica bem corrido. Essa semana que antecede a apresentação em Belém, tenho várias agendas para cumprir no Rio de Janeiro. É uma rotina de trabalho, descanso, treinamento e foco, não só na parte física, mas também na psicológica e vocal. É preciso estar bem preparado porque é trabalho quase todo dia e, como a gente trabalha com a voz, é necessário estar bem focado para que não haja nenhum problema", explica.

A apresentação de Zé Paulo será dentro do estacionamento do Porto Futuro, no local também vai ter a apresentação do Fruto Sensual e das escolas de samba de Belém, estão confirmadas: Bole Bole, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Acadêmicos da Pedreira, Quem São Eles, Deixa Falar, Boêmios da Vila Famosa, Mocidade Olariense e Piratas da Batucada.

No cortejo de rua, que inicia no Ver-o-Rio, segue pela avenida Marechal Hermes até o Porto Futuro, o grupo Batuque Cabano estará no trio elétrico animando os foliões.

"Os cortejos de rua são a melhor definição que uma escola de samba pode fazer, porque é na rua, e a rua é do povo, não tem dono. Então, as escolas vão para a rua em busca do seu povo e da sua comunidade. Isso, para mim, é uma simbologia importante de tudo o que representa a escola de samba para o povo. Essa marca a gente nunca vai perder: ir aonde o povo está”, disse Fernando Guga, presidente da Esa.

Ele ainda destaca que o evento é um termômetro para a realização do Carnaval de Belém, que pelo segundo ano será posterior ao calendário oficial, as escolas desfilarão na Aldeia Cabana nos dias 14 e 15 de março.

“Outra marca importante das escolas de samba é que a preparação para o Carnaval é muito intensa. Durante todo o mês de janeiro e fevereiro, fazemos inúmeros arrastões de rua, indo ao encontro das comunidades. Temos o retorno que as pessoas nos dão, e isso é muito emocionante. As pessoas vão aderindo aos cortejos, e, quando ele chega na sede das escolas, é uma multidão de pessoas. Todas as agremiações fazem suas apresentações artísticas, assim como os cantores das escolas e suas comunidades. Esse envolvimento é muito legal e bonito”, acrescenta Guga.

Esta é a primeira vez que está sendo realizado o bloco Ensaio Geral Esa, mas o desejo é colocar o evento no circuito oficial do pré-Carnaval de Belém. “Esse evento além de ser uma oportunidade de ensaio para as escolas que vão tá com seus quesitos, cantores e bateria, é também uma forma de celebrar a diversidade e a pluralidade do carnaval, tendo em vista que temos na programação uma banda como o Fruto Sensual, que é da teria, faz sucesso cantando os ritmos da nossa terra, além claro do grande Zé Paulo que vem lá da Mocidade que é uma das potências do Rio de Janeiro”, destacou o presidente.

Agende-se

Data: domingo, 16

Hora: 16h

Local: Circuito Porto Folia - concentração no Ver-o Rio (Av. Mal. Hermes, 1374) e festa indoor no estacionamento do Porto Futuro (Endereço: R. Belém, S/N - Reduto)

Abadás: Fast Pix