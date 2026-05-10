R$ 2,3 bilhões: ‘O Diabo Veste Prada 2’ ultrapassa arrecadação do longa original em apenas 10 dias

“O Diabo Veste Prada 2” fechou seu segundo fim de semana nos cinemas com arrecadação global de US$ 433 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões), superando o total obtido pelo primeiro longa, lançado em 2006, que faturou US$ 326,5 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) ao longo de toda sua exibição.

Estrelada por Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep e Stanley Tucci, a sequência já ocupa a quinta posição entre as maiores bilheterias de 2026, ficando atrás apenas de “Michael”, “Devoradores de Estrelas”, “Pegasus 3” e “Super Mario Galaxy”.

Com custo de produção estimado em US$ 100 milhões (em torno de R$ 491 milhões), sem incluir despesas de marketing, o longa já recuperou o valor investido. A previsão é de que a arrecadação final fique entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões (algo entre R$ 3,3 bilhões e R$ 3,9 bilhões) até o encerramento da exibição nos cinemas.

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Na estreia, em 30 de abril, o filme também superou as expectativas iniciais ao alcançar US$ 233 milhões (aproximadamente R$ 1,1 bilhão).

A continuação reúne novamente o elenco original em uma nova história ambientada no universo do jornalismo de moda e nas transformações do setor. Na trama, Andy retorna à revista Runway para auxiliar na recuperação da imagem da publicação e de sua editora-chefe, Miranda Priestly. As duas seguem para Milão, na Itália, em uma missão especial.