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R$ 2,3 bilhões: ‘O Diabo Veste Prada 2’ ultrapassa arrecadação do longa original em apenas 10 dias

Lançado em 30 de abril e produzido com um orçamento de US$ 100 milhões, o filme já soma mais de US$ 430 milhões em bilheteria mundial

Jéssica Nascimento
fonte

Meryl Streep em "O Diabo Veste Prada 2". (Foto: Reprodução)

“O Diabo Veste Prada 2” fechou seu segundo fim de semana nos cinemas com arrecadação global de US$ 433 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões), superando o total obtido pelo primeiro longa, lançado em 2006, que faturou US$ 326,5 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) ao longo de toda sua exibição.

Estrelada por Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep e Stanley Tucci, a sequência já ocupa a quinta posição entre as maiores bilheterias de 2026, ficando atrás apenas de “Michael”, “Devoradores de Estrelas”, “Pegasus 3” e “Super Mario Galaxy”.

Com custo de produção estimado em US$ 100 milhões (em torno de R$ 491 milhões), sem incluir despesas de marketing, o longa já recuperou o valor investido. A previsão é de que a arrecadação final fique entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões (algo entre R$ 3,3 bilhões e R$ 3,9 bilhões) até o encerramento da exibição nos cinemas.

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Na estreia, em 30 de abril, o filme também superou as expectativas iniciais ao alcançar US$ 233 milhões (aproximadamente R$ 1,1 bilhão).

A continuação reúne novamente o elenco original em uma nova história ambientada no universo do jornalismo de moda e nas transformações do setor. Na trama, Andy retorna à revista Runway para auxiliar na recuperação da imagem da publicação e de sua editora-chefe, Miranda Priestly. As duas seguem para Milão, na Itália, em uma missão especial.

 

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