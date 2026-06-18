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Márcia Sensitiva prevê possível reconciliação de Virginia e Vini Jr.: 'Ele é um banana na mão dela'

Nos últimos dias, o jogador deixou de seguir cerca de 50 perfis de mulheres no Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

Márcia Sensitiva é famosa por fazer previsões com números. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A astróloga Márcia Sensitiva surpreendeu os fãs da influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador brasileiro Vini Jr. ao prever que os dois famosos terão uma reconciliação em breve. Nas mídias digitais, ela explicou que o atacante da Seleção Brasileira estaria completamente rendido à influencer e que o fato dele ter deixado de seguir 50 perfis de mulheres nas redes sociais só comprova que “quem manda é ela” na relação.

Ao comentar sobre o previsão de retorno do ex-casal, a numeróloga ainda alfinetou o craque alegando que ele estaria fazendo de tudo para voltar com Virginia. “Ele é um banana na mão dela”, disparou. De acordo com as análises de Márcia Sensitiva, alguns gestos recentes do jogador também reforçam a possibilidade de uma reconciliação, como por exemplo o suposto envio de um buquê de flores para ela no Dia dos Namorados.

Embora haja a previsão de uma reaproximação, a vidente revelou que Virginia não tem um relacionamento duradouro reservado em seu destino. Isso porque noivado, casamento e união definitiva não estão sendo previstos para a influenciadora digital no ano de 2026.

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Os gestos e o misterioso buquê de flores no Dia dos Namorados

Desde que Virginia e Vini Jr. anunciaram o fim do relacionamento no Instagram, alguns seguidores levantaram rumores de uma possível volta do casal, mesmo que outros tenham insinuado que o craque teria traído a influenciadora durante o relacionamento amoroso. Os boatos ganharam ainda mais força nesta quarta-feira (17), depois que o atacante deixou de seguir cerca de 50 mulheres nas redes sociais.

Para muitos internautas, o gesto de Vinicius foi interpretado como uma tentativa de ganhar novamente a confiança de Virginia após a suposta infidelidade dele na relação. No Dia dos Namorados, a influenciadora ainda publicou fotos com um buquê de rosas na internet, que estava sem identificação. Isso fez com as pessoas associassem ao jogador devido ele ter comentado com um coração no post da influencer digital.

Na época, parte dos seguidores ficaram curiosos para que Virginia revelasse, de fato, se sabia quem enviou o buquê de flores. "A mulher que mais ganha flores nesse país", comentou uma seguidora. "A mãezinha sendo mimada, amamos!", disse outra. "Conta logoooooo", pediu a influenciadora Mirela Janis. "Chique tá, admirada anonimamente em voz alta (embora talvez seja o Vini)", escreveu um quarto perfil no Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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