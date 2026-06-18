Após 4 anos, Simaria anuncia retorno à carreira musical: 'Tenho me preparado com carinho'

A cantora sertaneja Simaria Mendes celebrou os seus 44 anos nesta terça-feira (16) com uma festa íntima apenas com familiares a amigos em sua mansão em Alphaville, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. Para aproveitar o clima alegre e festivo, a artista decidiu anunciar o seu retorno aos palcos, refletir sobre a carreira profissional e pegar o microfone para dar uma palinha de sua mais nova música.

De acordo com informações do programa "Melhor da Tarde", da Band, a volta da artista está prevista para acontecer com o lançamento musical de Simaria no segundo semestre de 2026. Mas antes que a cantora anunciasse, de fato, o seu retorno à carreira artística na data de seu aniversário, ela já vinha se preparando com maiores aparições públicas e participações em shows de forma gradual ao longo dos últimos meses.

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Lançamento musical de Simaria Mendes

A canção inédita que será o próximo lançamento de Simaria é "Problema", na qual os convidados que estavam presentes na festa tiveram a oportunidade de escutar em primeira mão. Com um estilo sertanejo romântico, a música resgata uma pegada que ela costumava levar quando ficou famosa ao lado da irmã, Simone Mendes (que agora segue carreira solo), na dupla "Simone e Simaria", que terminou em agosto de 2022.

Na letra, a protagonista se volta à pessoa amada para afirmar que ela não merece receber seu amor e que a mesma precisa se afastar, com um tom mais desapegado e conhecido pelo cenário sertanejo atual. “Eu nunca prestei, nem vou prestar. Coração que nasce torto nunca vai se apaixonar. Afaste-se de mim para não se machucar. Eu sou um problema, problema, problema”, diz a letra da música "Problema".

"Chego aos 44 anos muito grata por tudo o que vivi até aqui. Estou em uma fase de plenitude, com saúde, feliz comigo mesma e cercada de pessoas que amo (...) Tenho me preparado com muito carinho para os próximos passos da minha carreira e estou animada com tudo o que está por vir. Esse novo ciclo representa renovação, força e muitos sonhos ainda para realizar", realçou Simaria em entrevista à Revista Quem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)