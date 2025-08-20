Capa Jornal Amazônia
Simaria Mendes publica foto nua nos stories do Instagram e apaga pouco depois

Foto publicada nos stories viralizou rapidamente antes de ser excluída; fãs especulam sobre o motivo

Riulen Ropan
fonte

O episódio gerou especulações entre internautas, que também aproveitaram para elogiar a cantora. (Foto/Reprodução/Instagram: @simaria)

Na terça-feira (19), Simaria Mendes chamou a atenção ao compartilhar uma foto nua em frente a um espelho nos stories do seu perfil no Instagram. A imagem ficou disponível por pouco tempo e foi removida em seguida.

Na foto, a ex-dupla de Simone aparece completamente nua, com os cabelos longos cobrindo os seios e a mão protegendo a parte inferior do corpo. Apesar da exclusão rápida, seguidores conseguiram capturar prints, e a imagem passou a circular nas redes sociais.

O episódio gerou especulações entre internautas, que também aproveitaram para elogiar a cantora. Até o momento, Simaria não comentou o ocorrido. Alguns acreditam que a publicação tenha sido um erro, percebido apenas após a foto ser removida.

image Simaria Mendes nua em foto publicada na Instagram. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)

