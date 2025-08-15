Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Irmão de Simone e Simaria vive como catador e carroceiro no interior da Bahia; entenda a história

Magno, suposto meio-irmão das cantoras sertanejas, afirma ter sido rejeitado pela família e tenta há anos se reconectar com as artistas. Ele sobrevive recolhendo recicláveis com uma carroça

Hannah Franco
fonte

Quem é o irmão ‘esquecido’ de Simone e Simaria que trabalha como carroceiro? (Divulgação)

Longe dos palcos e da fama, Magno, meio-irmão das cantoras sertanejas Simone e Simaria, leva uma vida muito mais simples que as irmãs. Morando no interior da Bahia, ele trabalha como catador de recicláveis e carroceiro para sobreviver. O vínculo com as artistas só foi reconhecido em 2019, mais de 30 anos após o rompimento com a família.

Apesar da ligação de sangue (é filho de Antonio Filgueira Rocha, pai das cantoras), Magno afirma que nunca teve contato próximo com Simone e Simaria. Segundo ele, as tentativas de aproximação foram ignoradas. Em entrevista recente, afirmou não buscar ajuda financeira, mas sim o direito de pertencer à família. “Minha busca não é financeira, mas sim uma tentativa de reconectar os laços familiares rompidos há mais de 30 anos”, afirmou. 

VEJA MAIS

image Simaria revela motivo para ainda não ter voltado aos palcos: 'Preciso de mais segurança'
Artista disse que tem vontade de voltar a produzir músicas e que os fãs sempre pedem seu retorno aos shows

image Simaria chama atenção na web após surgir sem maquiagem em vídeo: “Irreconhecível”
Diante da repercussão, a equipe da cantora decidiu se pronunciar

Enquanto isso, as irmãs seguem sem se pronunciar publicamente sobre o assunto. A situação voltou a repercutir após uma entrevista ao portal TV História, reacendendo rumores sobre a suposta rejeição familiar.

Quem é Magno, o irmão desconhecido de Simone e Simaria?

Magno é um dos filhos de Antonio Rocha, pai das cantoras Simone e Simaria. No entanto, segundo ele, a existência do vínculo familiar só foi reconhecida em 2019, mais de três décadas após o rompimento com a família. Ao contrário do outro irmão das artistas, Caio, com quem mantêm boa relação, o carroceiro diz ter sido ignorado pela mãe das cantoras e rejeitado ao tentar aproximação.

image Saiba quem é o irmão de Simone e Simaria que vive como catador. (Reprodução/TV Record)

Ele conta que chegou a tentar morar com a mãe das artistas, mas foi desencorajado com a frase: “Esse garoto não vai invadir a minha casa não.”

Magno construiu a própria vida no interior da Bahia, onde sobrevive recolhendo materiais recicláveis com uma carroça. Apesar das condições precárias, ele garante que nunca precisou de ajuda financeira. “Graças a Deus, eu nunca precisei”, disse.

Até o momento, Simone e Simaria nunca se pronunciaram publicamente sobre a existência ou as tentativas de aproximação do meio-irmão. Desde o fim da parceria artística entre elas em 2022, ambas seguem carreiras individuais e mantêm perfis discretos quando o assunto envolve vida pessoal e familiares fora do núcleo conhecido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celebridades

simone mendes

simone e simaria

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARA A CRIANÇADA

Os Rosas: Emilly Vick e seus amigos se apresentam em Belém

"A Origem dos Rosas - O Show" traz as aventuras de Emilly, Leozinho, Katlen, Void e Robson para a Assembleia Paraense

15.08.25 12h59

MÚSICA

Cantoras paraenses se reúnem com ministros da Cultura e do Turismo para garantir investimentos

Artistas locais buscam garantir investimentos e mais valorização para o ritmo brega

15.08.25 11h07

PRISÃO

Influenciador Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo; veja

Ele é alvo de duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e Bayeux, além de uma investigação no Ministério Público do Trabalho.

15.08.25 9h42

COP 30

Nilson Chaves entra na reta final do lançamento de série de sete músicas

Projeto em homenagem à Amazônia, terá mais uma canção disponibilizada para o público

15.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FATURAMENTO DOBRADO

Mulher com duas vaginas e dois úteros fatura milhões com conteúdo adulto; conheça!

A jovem de 27 anos possui uma condição rara que atinge 0,3% das pessoas com útero e vagina

14.08.25 16h18

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

PRISÃO

Influenciador Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo; veja

Ele é alvo de duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e Bayeux, além de uma investigação no Ministério Público do Trabalho.

15.08.25 9h42

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Padre é notificado após declarações preconceituosas sobre morte de Preta Gil durante missa

Diocese diz que padre prestará esclarecimentos às autoridades competentes

14.08.25 22h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda