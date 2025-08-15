Irmão de Simone e Simaria vive como catador e carroceiro no interior da Bahia; entenda a história

Longe dos palcos e da fama, Magno, meio-irmão das cantoras sertanejas Simone e Simaria, leva uma vida muito mais simples que as irmãs. Morando no interior da Bahia, ele trabalha como catador de recicláveis e carroceiro para sobreviver. O vínculo com as artistas só foi reconhecido em 2019, mais de 30 anos após o rompimento com a família.

Apesar da ligação de sangue (é filho de Antonio Filgueira Rocha, pai das cantoras), Magno afirma que nunca teve contato próximo com Simone e Simaria. Segundo ele, as tentativas de aproximação foram ignoradas. Em entrevista recente, afirmou não buscar ajuda financeira, mas sim o direito de pertencer à família. “Minha busca não é financeira, mas sim uma tentativa de reconectar os laços familiares rompidos há mais de 30 anos”, afirmou.

Enquanto isso, as irmãs seguem sem se pronunciar publicamente sobre o assunto. A situação voltou a repercutir após uma entrevista ao portal TV História, reacendendo rumores sobre a suposta rejeição familiar.

Quem é Magno, o irmão desconhecido de Simone e Simaria?

Magno é um dos filhos de Antonio Rocha, pai das cantoras Simone e Simaria. No entanto, segundo ele, a existência do vínculo familiar só foi reconhecida em 2019, mais de três décadas após o rompimento com a família. Ao contrário do outro irmão das artistas, Caio, com quem mantêm boa relação, o carroceiro diz ter sido ignorado pela mãe das cantoras e rejeitado ao tentar aproximação.

Saiba quem é o irmão de Simone e Simaria que vive como catador. (Reprodução/TV Record)

Ele conta que chegou a tentar morar com a mãe das artistas, mas foi desencorajado com a frase: “Esse garoto não vai invadir a minha casa não.”

Magno construiu a própria vida no interior da Bahia, onde sobrevive recolhendo materiais recicláveis com uma carroça. Apesar das condições precárias, ele garante que nunca precisou de ajuda financeira. “Graças a Deus, eu nunca precisei”, disse.

Até o momento, Simone e Simaria nunca se pronunciaram publicamente sobre a existência ou as tentativas de aproximação do meio-irmão. Desde o fim da parceria artística entre elas em 2022, ambas seguem carreiras individuais e mantêm perfis discretos quando o assunto envolve vida pessoal e familiares fora do núcleo conhecido.