O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

VÍDEO: Simone Mendes faz o filho chorar ao revelar os segredos de sua infância em trend

Conhecida por sua autenticidade e fé, Simone Mendes, ex-dupla de Simaria, mais uma vez mostrou que a influência digital pode ir além do entretenimento

Gabrielle Borges
fonte

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que elogiaram a iniciativa. (Reprodução/Redes Sociais)

Simone Mendes e Kaká Diniz emocionaram seus seguidores ao protagonizarem um momento especial em família. O casal usou uma trend das redes sociais para ensinar uma importante lição de vida ao filho, Henry. A atitude viralizou e está comovendo fãs em todo o Brasil.

Conhecida por sua autenticidade e fé, Simone Mendes, ex-dupla de Simaria, mais uma vez mostrou que a influência digital pode ir além do entretenimento. Ao lado do marido, o empresário Kaká Diniz, ela participou de uma trend popular no TikTok e Instagram, mas com um diferencial: o conteúdo teve um forte apelo emocional e educativo.

Na brincadeira da trend, Kaká fazia perguntas que comparavam a infância do menino à da cantora. A cada resposta positiva, Henry deveria dar um passo à frente. Caso contrário, permaneceria no mesmo lugar. Entre as questões, estavam situações simples do cotidiano como ter lanche para a escola todos os dias, ganhar material escolar novo a cada ano, ter o que comer diariamente, ganhar tênis novos ou uma bicicleta antes dos 10 anos, e até umas, mais complexa, de trabalhar na infância.

Veja o momento

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que elogiaram a iniciativa. Comentários como “que lindo ver isso numa rede social”, “educação com propósito é tudo” e “isso sim é trend que vale a pena” tomaram conta das redes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Celebridades
.
