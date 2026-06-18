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Menudo anuncia retorno aos palcos após 15 anos e emociona fãs com turnê comemorativa

Estadão Conteúdo

O reencontro de um dos grupos mais populares da música latina já tem data para ocorrer. Após mais de 15 anos longe dos palcos, o Menudo confirmou uma turnê especial para celebrar os 50 anos de sua trajetória, reacendendo a nostalgia de milhões de fãs que acompanharam o fenômeno musical ao longo das décadas.

Criado pelo produtor Edgardo Díaz no fim dos anos 1970, em Porto Rico, o grupo se tornou um marco da cultura pop latino-americana, conquistando públicos em diversos países e acumulando números expressivos de vendas. Apenas nos Estados Unidos e na América Latina, foram mais de 20 milhões de discos comercializados. No Brasil, o sucesso também foi avassalador, com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas durante os anos 1980.

Batizada de Menudo 50, a turnê reunirá antigos integrantes que passaram por diferentes formações da banda ao longo dos anos. Estão confirmados Raymond Acevedo, Robert Avellanet, Ralphy Rodríguez, René Farrait, Sergio Blass, Ruben Gomez e Roy Rosselló.

A série de apresentações terá início em outubro na Califórnia, e seguirá por outras cidades norte-americanas, incluindo Rosemont, Hollywood e Nova York. Depois, os artistas levam a celebração para o México e Porto Rico até dezembro. Novas datas devem ser anunciadas em breve.

O retorno foi divulgado por meio das redes sociais do grupo e rapidamente repercutiu entre admiradores de diferentes gerações. Em um vídeo compartilhado pelos músicos, a emoção tomou conta dos integrantes ao falarem sobre o reencontro. "Já saíram muitas lágrimas da gente", afirmou René Farrait. "Estamos tentando não ficar tão emocionados", completou Ramone Acevedo.

Ausência de Ricky Martin

Embora o retorno reúna nomes importantes da história do Menudo, um dos ex-integrantes mais famosos não fará parte da turnê. Ricky Martin, que integrou o grupo entre 1984 e 1989, antes de construir uma carreira internacional de sucesso, não está envolvido no projeto comemorativo.

Ainda assim, a expectativa dos fãs permanece alta. Ao longo de sua trajetória, o Menudo se consolidou como uma das primeiras boybands de alcance global, abrindo caminho para gerações de grupos pop que surgiriam nos anos seguintes. Agora, cinco décadas depois de sua criação, o grupo retorna aos holofotes para revisitar os sucessos que marcaram época e celebrar um legado que atravessa gerações.

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