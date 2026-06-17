Toy Story 5 é bom? Veja o que dizem as críticas sobre o novo filme da Pixar

Agora é oficial: as primeiras críticas de "Toy Story 5" já foram divulgadas e o novo filme da Pixar chegou aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (17) cercado por avaliações majoritariamente positivas. Embora tenha registrado a menor aprovação da franquia no Rotten Tomatoes, o longa estreou com mais de 90% de aprovação entre os críticos, índice considerado excelente.

A nova aventura marca a passagem de protagonismo para Jessie e traz de volta personagens conhecidos como Woody, Buzz Lightyear e Garfinho. Desta vez, os brinquedos precisam lidar com uma nova concorrência pela atenção de Bonnie: a tecnologia.

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Na trama, a menina passa a se interessar por um tablet infantil chamado LilyPad que acredita saber o que é melhor para a garota. Outro estreante é Smarty Pants, um brinquedo criado para ajudar Bonnie no treinamento para usar o banheiro.

Dirigido por Andrew Stanton, responsável por "Procurando Nemo", ao lado da estreante McKenna Harris, o filme aposta em humor, emoção e no conflito entre os brinquedos tradicionais e os novos hábitos das crianças.

E as avaliações publicadas até agora são, em sua maioria, bastante positivas.

A jornalista Jazz Tangcay, da Variety, foi uma das mais entusiasmadas. Para ela, o filme é "mágico e pura perfeição", além de representar uma grande adição à franquia. A crítica destacou ainda que Jessie finalmente ganha a história que merece e elogiou os novos personagens.

Já Johnny Oleksinski, do New York Post, chamou atenção para o impacto geracional da produção. Segundo ele, "Toy Story 5" é provavelmente o primeiro filme inédito da franquia que pode ser compartilhado entre pais millennials que assistiram ao original de 1995 e seus filhos.

O crítico Scott Menzel classificou a produção como um "retorno triunfal" da Pixar. Na avaliação dele, o longa alcança o mesmo equilíbrio entre humor, emoção e magia presente nos três primeiros filmes, sendo um dos melhores lançamentos de 2026.

A franquia de Toy Story é uma das mais famosas do cinema mundial. (Foto: Reprodução/ Instagram | @disney)

Meredith Loftus, do Collider, afirmou que foi surpreendida emocionalmente pela trama e apontou o conflito entre brinquedos tradicionais e tecnologia como um dos principais acertos da narrativa. Para a jornalista, o novo filme está no mesmo nível de "Toy Story 2" e "Toy Story 3".

No Brasil, o portal Omelete também aprovou o resultado. Na crítica publicada pelo site, o longa foi elogiado por abordar a relação das novas gerações com as brincadeiras. "Acertando em cheio em sua nova trama, Toy Story 5 mostra que não há idade ou jeito certo de brincar, contanto que todo mundo se divirta", diz a análise.

Apesar de ter registrado a menor aprovação entre os cinco filmes da série, "Toy Story 5" mantém a tradição de sucesso da franquia. O primeiro longa, lançado em 1995, revolucionou o cinema ao se tornar a primeira animação totalmente produzida em computação gráfica.

Desde então, a saga se tornou a mais lucrativa da Pixar, com "Toy Story 3" e "Toy Story 4" ultrapassando a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria.