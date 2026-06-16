'Toy Story 5' estreia com mais de 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes

Toy Story 5 já começou a receber as suas primeiras avaliações por parte da imprensa. O novo longa da franquia chega aos cinemas nesta sexta-feira, 17, e estreou com mais de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, um agregador de críticas.

De forma geral, a novidade teve bom desempenho com a crítica especializada, apesar de alguns veículos não se demonstrarem tão favoráveis ao filme.

Damon Wise, do Deadline, rasgou elogios ao longa, afirmando que ele consegue unir as gerações e se manteve "fiel a uma premissa já bastante conhecida". Ainda, ele classificou Toy Story 5 como sendo "o maior filme de família do ano".

No IndieWire, David Ehrlich categorizou o quinto filme como o melhor da franquia desde os anos 1990. Apesar de algumas ressalvas a respeito da construção da trama, o jornalista considera o filme uma boa adição ao universo Toy Story. "O processo de Jessie navegando pelos prós e contras da tecnologia de consumo mostra esta franquia em seu melhor momento", escreveu.

Spencer Perry, do site Comicbook, escreveu: "Toy Story tem sido uma franquia fundamental para a Disney por trinta anos, mas com Toy Story 5,é hora de começarmos a falar dela como uma das melhores franquias de filmes de todos os tempos".

Enquanto isso, David Fear, da Rolling Stone, teve outra percepção. De início, refletiu sobre o filme apostar na nostalgia, no entanto, questiona a necessidade de haver mais uma sequência. "Quando o quarto filme chegou aos cinemas em 2019, era possível sentir as costuras começando a se desfazer. Ainda assim, explorar a série por mais um capítulo era perdoável. Um quinto filme, no entanto? Isso seria demais".

O jornalista também ressaltou que considera irônico a crítica às tecnologias e o fato de que, segundo ele, a maior parte dos telespectadores assistiram a partir dos dispositivos. "Toy Story 5 é um discurso em busca de uma história, e nem mesmo o comovente relato de Jessie sobre como curar a solidão de seu dono ou seu próprio histórico de decepções amorosas conseguem evitar a frustração causada pela queda de qualidade."