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Desfile abre inscrições para revelar novos estilistas da periferia de Belém; veja como participar

Serão selecionados dez criações autorais inspiradas em comunidade e sustentabilidade, com prêmio de R$ 2 mil. As inscrições vão até da 22 de junho

Amanda Martins
fonte

Coletivo Mulheres Empreendedoras da Sacramenta (Nicobates)

Peças criadas em oficinas comunitárias ou  pequenos empreendimentos da Região Metropolitana de Belém terão a oportunidade de ganhar as passarelas no I Desfile de Moda Comunitária da Sacramenta, no próximo domingo (28), no Parque da Cidade. Com inscrições gratuitas até 22 de junho, o desfile vai selecionar dez estilistas com criações autorais inspiradas no tema "Moda, Comunidade e Sustentabilidade". Os interessados podem se inscrever no site da Associação Sociocultural Outros Nativos (Ason). 

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A iniciativa é promovida pelo Coletivo Mulheres Empreendedoras da Sacramenta e pela Ason, em parceria com o Movimento Moda Paraense. Podem participar profissionais com 18 anos ou mais, naturais do Pará ou residentes no estado há pelo menos dois anos, com atuação em marcas autorais, ateliês, feiras, desfiles, cursos ou projetos ligados à moda.  O prêmio é de R$ 2 mil para a peça destaque.

No dia do evento, o público poderá acompanhar o desfile gratuitamente. Segundo a coordenadora do coletivo e idealizadora do projeto, Thais Helene Martins, a proposta busca fortalecer o empreendedorismo feminino sem restringir a concorrência.

"Pessoas de qualquer gênero podem participar do concurso. No entanto, damos essa ênfase porque hoje 70% da equipe de produção e organização do evento é formada por mulheres", afirma.

Ela explica que o tema escolhido surgiu da própria realidade vivida pelos coletivos envolvidos no projeto. "A sustentabilidade já faz parte da nossa realidade. Trabalhamos na periferia com reciclagem e reaproveitamento de materiais. Então fizemos o que era mais próximo da gente: reunir temas que fazem parte do nosso cotidiano", acrescenta.

Para a idealizadora, o desfile também permitirá apresentar ao público diferentes formas de criação desenvolvidas nas comunidades. "O que a moda da periferia tem de diferente nós vamos descobrir através desse desfile. Muitas pessoas também poderão conhecer como esses profissionais enxergam a comunidade e traduzem isso nas roupas", destaca.

Economia criativa

Segundo Nicobates, coordenador da Ason, o projeto surgiu da articulação entre organizações comunitárias da Sacramenta e da percepção de que muitos profissionais da moda ainda não possuem espaços para divulgar o próprio trabalho.

"Percebemos que havia uma demanda muito grande de costureiras e pessoas que trabalham com arte, artesanato e moda no bairro. Por isso pensamos em criar esse espaço. Mas o concurso também está aberto para participantes de outras periferias e de outras regiões da Grande Belém", explica.

Além da mostra competitiva, o evento contará com apresentações da rapper Ruth Clark, da cantora Thais Badu e do cantor e compositor trans MC Believe. A proposta é que os artistas utilizem figurinos produzidos por estilistas do coletivo e por consultoras do projeto.

"A gente conhece muitas costureiras, pessoas que trabalham com crochê, artesanato e moda que ainda não têm espaço para mostrar o seu trabalho. Esperamos que esse desfile estimule essas empreendedoras, principalmente mulheres, mas também pessoas de outros gêneros, a fortalecerem seus negócios", afirma.

O evento é patrocinado pela Secretaria de Cultura do Pará (Secult) e Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e pela empresa Suzano, fábrica de papel e celulose que detém uma unidade fabril no bairro da Sacramenta.

 

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