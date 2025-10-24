Guamá recebe 3ª edição do 'Periferia Tá na Moda' com foco em sustentabilidade e desfile criativo

A Praça Benedito Monteiro, localizada no bairro do Guamá, será o palco de mais uma edição do evento "Periferia Tá na Moda" neste sábado, 25 de outubro, a partir das 17h. A iniciativa é promovida pelo Coletivo Cine Club TF, com o tema "Moda Sustentável e Meio Ambiente". O evento é coordenado por Analu Benchimol, integrante da Petricor, o Grupo de Trabalho (GT) de audiovisual do Cine TF.

O desfile criativo e consciente proposto no "Periferia Tá na Moda" busca provocar uma reflexão sobre o impacto da moda no planeta e a urgência das mudanças climáticas. As roupas que serão apresentadas foram confeccionadas a partir de materiais reaproveitados. As peças são inspiradas pelas cores, texturas e histórias das periferias de Belém.

"O 'Periferia Tá na Moda' reafirma o compromisso do Cine Club TF com a educação, a arte e a sustentabilidade, promovendo o encontro entre cultura popular e consciência ambiental", diz a professora Lília Melo, também coordenadora do evento e cofundadora do coletivo Cine TF.

Valorização da cultura local

A programação do evento visa valorizar os artistas das comunidades da Terra Firme e do Guamá, bairros da capital paraense. A celebração da força e diversidade da periferia contará com diversas expressões culturais, incluindo apresentações de dança, recitação de poesia afro-indígena, performances e comidas típicas.

Serviço - 3ª edição do "Periferia Tá na Moda"

Quando: sábado, 25 de outubro de 2025

Horário: 17h

Onde: Praça Benedito Monteiro – Guamá