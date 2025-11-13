Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Projeto une moda sustentável e reinserção social em desfile com 30 figurinos na COP 30

Iniciativa integrou alunos, mulheres privadas de liberdade e coletivos criativos amazônicos no Desfile Amazônia Resistência, realizado na terça-feira (11), em Belém

O Liberal
fonte

Projeto une moda sustentável e reinserção social em desfile com 30 figurinos na COP 30. (Divulgação)

Em um projeto inédito que transformou aprendizado acadêmico em expressão artística, alunos de uma faculdade de Belém e mulheres privadas de liberdade do Centro de Reeducação Feminino (CRF) criaram e confeccionaram 30 figurinos apresentados no Desfile Amazônia Resistência, evento que integrou a programação da COP 30, na terça-feira (11).

Sob a curadoria da professora Alcimara Braga, responsável pelas oficinas de moda, o projeto mobilizou monitores, incluindo egressos do curso de Moda da própria instituição, e alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda e Design Gráfico, participantes da disciplina Design, Sociedade e Cultura. Nas semanas que antecederam o evento, as equipes atuaram de forma colaborativa, alinhadas ao compromisso com a sustentabilidade e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Segundo Alcimara Braga, o contexto da COP 30 inspirou profundamente o processo criativo. “Belém é palco da COP 30, e isso nos inspira profundamente. Os figurinos criados nas oficinas dialogam com esse momento histórico: são sustentáveis, feitos com materiais amazônicos, e carregam a simbologia da nossa floresta, das águas e das comunidades que vivem desse território. É uma forma de mostrar que a Amazônia também se expressa pela moda e que sustentabilidade, aqui, é cultura viva”, destacou.

Criações ecológicas e impacto social

Os figurinos desenvolvidos utilizaram técnicas ecológicas e materiais biodegradáveis, como resíduos têxteis, couro de pirarucu e tilápia, juta, sementes, fibras naturais amazônicas e até reaproveitamento de sacolas plásticas. O projeto representou mais do que uma atividade acadêmica: tornou-se um espaço de aprendizado, expressão e transformação social.

Inicialmente realizado nas Usinas da Paz, o projeto foi temporariamente transferido para as dependências da instituição de ensino durante o período de reforma dos espaços públicos, o que garantiu a continuidade das oficinas.

A iniciativa é resultado da cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a Academia Paraense de Música e a instituição de ensino, que uniram esforços para consolidar a ação.

As oficinas reuniram alunos da unidade, membros da comunidade atendidos nas Usinas da Paz e mulheres privadas de liberdade, fortalecendo ações de reinserção social e protagonismo por meio da arte.

A docente reforçou o significado humano do projeto. “Trabalhar com as mulheres do Presídio Feminino tem sido uma experiência transformadora. A moda, nesse contexto, deixa de ser apenas estética. Ela passa a ser ferramenta de expressão, de resgate da autoestima e de reconstrução de identidades. Cada costura, cada escolha de material, carrega uma história de recomeço e de esperança. É sobre dar voz e visibilidade por meio da arte”, afirmou.

Rede criativa amazônica

O trabalho envolveu mulheres privadas de liberdade da Cooperação Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe) e jovens atendidos nas Usinas da Paz, sob orientação pedagógica e artística de Alcimara Braga.

A iniciativa contou ainda com a participação de coletivos criativos locais, como Movimento Moda Paraense, Manos e Manas Marajoras, Guajjartes e Projeto Luz e Arte pela Vida, reunindo talentos que representam a força da arte amazônica.

Parceiros comprometidos com inovação e moda consciente também apoiaram o projeto, entre eles Tilapia Leather e Vicunha, responsáveis pelo fornecimento dos materiais ecológicos utilizados nos figurinos.

Educação, sustentabilidade e cidadania

O projeto reforçou o compromisso institucional das entidades envolvidas com a inclusão social, sustentabilidade e valorização do potencial criativo amazônico. Ao integrar diferentes áreas do conhecimento, a iniciativa contribuiu para políticas públicas voltadas à formação cidadã, reintegração social e valorização da produção cultural amazônica em ambientes nacionais e internacionais.

Para Alcimara, participar da COP 30 teve impacto direto na trajetória dos estudantes. “Participar de um evento como o Desfile Amazônia Resistência, dentro da programação da COP 30, é um divisor de águas na formação dos nossos alunos. Eles aprendem na prática o valor da responsabilidade social, do design consciente e da criação coletiva. É um exercício de cidadania, inovação e propósito. Ver o trabalho deles ganhar visibilidade em um evento desse porte mostra que o Pará tem talento e consciência para o futuro”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desfile de moda

sustentabilidade
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

cultivo em casa

Horta em casa: saiba como cultivar hortaliças para uma alimentação saudável e bem-estar

O cultivo caseiro possibilita vantagens econômicas, sociais, ambientais e até mesmo psicológicas para quem cultiva

16.11.25 9h00

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

TURISMO

Cruzeiro internacional aporta em Belém e passageiros visitam a Estação das Docas e outros espaços

São mais de 2 mil visitantes distribuídos em 45 ônibus para diferentes roteiros na capital do Pará

18.03.24 11h37

Especial

Oliberal.com completa 21 anos como pioneiro digital e reforça inovação

Primeiro portal de notícias de Belém, veículo marca 21 anos com nova identidade e foco em modernização digital

15.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda