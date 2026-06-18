Com mais de 30 anos de carreira, DJ Elison consolida parceria com Alok em mais um set de rock doido

A parceria de sucesso entre Alok e o DJ Elison começou inesquecivelmente em 2024, quando o astro internacional esteve em Belém com a sua elogiada Áurea Tour, abrindo a contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 – COP 30. Marcando seu retorno a Belém, Alok se uniu ao paraense mais uma vez.

Assim como na primeira ocasião, agora em junho de 2026, durante sua apresentação no Parárraiá 2026, no estacionamento do Estádio Mangueirão, Alok contou mais uma vez com a participação do DJ Elison no set de rock doido.

“Esse convite veio em uma hora muito boa na minha carreira. Esse reconhecimento está sendo muito gratificante, pois nenhum artista que chegou tão longe quanto o Alok teve coragem de fazer o que ele fez. Ele é um DJ conhecido mundialmente, de quem sou muito fã, e serei eternamente grato por todo esse momento histórico vivido na noite do dia 12 de junho de 2026, que ficará marcada na minha memória”, destacou o DJ Elison.

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Para as apresentações ao lado do ídolo, o DJ Elison não economiza na criatividade e no repertório contagiante para surpreender o público. “Levo em consideração as músicas que fazem a galera dançar e vibrar. Evito colocar faixas com palavrões, mantendo a mesma linha das minhas apresentações solo. É uma responsabilidade única montar um set para um artista conhecido mundialmente, e sinto que ele realmente se apaixonou pela nossa cultura”, detalha o DJ paraense.

Com mais de três décadas de atuação na música, o DJ Elison conhece bem o que o público paraense gosta de ouvir. Durante o set paraense, Alok usou seu show de drones para animar ainda mais o público. Foram milhares de drones iluminando o céu da capital paraense, projetando diversas imagens, como os mascotes e os brasões de Remo e Paysandu, o nome de Belém, a bandeira do Pará, o símbolo do Parárraiá, o Ver-o-Peso e até a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

“A gente tem que mostrar as coisas boas do nosso estado para o mundo todo. Na verdade, o mundo precisa ouvir a nossa música, o nosso rock doido que está estourado, sem dúvida alguma. É uma emoção muito grande ter tocado com um dos maiores DJs do planeta; compartilhar o palco, para mim, é uma emoção sem igual”, pontua Elison.

“Esse já é o quarto set que eu faço para o Alok e sempre dava muito errado eu participar junto com ele, porque eu tinha outras apresentações, mas no Parárraiá deu muito certo. O Alok é muito importante para mim, sem dúvida alguma. Quando eu mostrei o set para ele, ele ficou maravilhado. Eu não sou suspeito, sei o que é bom”, acrescenta.

E essa amizade não para por aí. Entre Alok e o DJ Elison, além de muita energia, já existem segredos e um novo encontro que o público paraense não perde por esperar. “Já temos futuras coisas em vista sim. Alok buzinou no meu ouvido o que quer pro próximo encontro e eu vou correr atrás pra dar o meu melhor. Por enquanto fica em segredo”, destacou o DJ Elison.

Com mais de três décadas de atuação na música, o DJ Elison tem o privilégio de celebrar momentos importantes durante essa trajetória, incluindo esse momento com Alok.