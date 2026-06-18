Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Com mais de 30 anos de carreira, DJ Elison consolida parceria com Alok em mais um set de rock doido

Parceria antiga ganha novo capítulo com direito a milhares de drones iluminando o céu do Mangueirão com símbolos da cultura paraense

O Liberal
fonte

Alok e DJ Elison agitam o Parárraiá com o legítimo ritmo paraense (Divulgação)

A parceria de sucesso entre Alok e o DJ Elison começou inesquecivelmente em 2024, quando o astro internacional esteve em Belém com a sua elogiada Áurea Tour, abrindo a contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 – COP 30. Marcando seu retorno a Belém, Alok se uniu ao paraense mais uma vez.

Assim como na primeira ocasião, agora em junho de 2026, durante sua apresentação no Parárraiá 2026, no estacionamento do Estádio Mangueirão, Alok contou mais uma vez com a participação do DJ Elison no set de rock doido.

“Esse convite veio em uma hora muito boa na minha carreira. Esse reconhecimento está sendo muito gratificante, pois nenhum artista que chegou tão longe quanto o Alok teve coragem de fazer o que ele fez. Ele é um DJ conhecido mundialmente, de quem sou muito fã, e serei eternamente grato por todo esse momento histórico vivido na noite do dia 12 de junho de 2026, que ficará marcada na minha memória”, destacou o DJ Elison.

VEJA MAIS

image Jovem DJ paraense com TEA conquista espaço na música eletrônica e inspira inclusão
Aos 18 anos, José Pedro já se apresentou em festivais, encontrou o DJ Alok e constrói a carreira com apoio da família

image No Parárraiá, Alok celebra retorno a Belém e fala sobre conexão com o público paraense
Antes da apresentação no Mangueirão, DJ afirmou que não imaginava voltar tão cedo à capital paraense após reunir milhares de pessoas em espetáculo realizado em 2025

image Alok posta foto com camisa do Remo e Paysandu, e agradece ao público do Pará: 'Amo vocês!'
Na publicação do artista diversos paraenses comemorando o sucesso da apresentação

Para as apresentações ao lado do ídolo, o DJ Elison não economiza na criatividade e no repertório contagiante para surpreender o público. “Levo em consideração as músicas que fazem a galera dançar e vibrar. Evito colocar faixas com palavrões, mantendo a mesma linha das minhas apresentações solo. É uma responsabilidade única montar um set para um artista conhecido mundialmente, e sinto que ele realmente se apaixonou pela nossa cultura”, detalha o DJ paraense.

Com mais de três décadas de atuação na música, o DJ Elison conhece bem o que o público paraense gosta de ouvir. Durante o set paraense, Alok usou seu show de drones para animar ainda mais o público. Foram milhares de drones iluminando o céu da capital paraense, projetando diversas imagens, como os mascotes e os brasões de Remo e Paysandu, o nome de Belém, a bandeira do Pará, o símbolo do Parárraiá, o Ver-o-Peso e até a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

“A gente tem que mostrar as coisas boas do nosso estado para o mundo todo. Na verdade, o mundo precisa ouvir a nossa música, o nosso rock doido que está estourado, sem dúvida alguma. É uma emoção muito grande ter tocado com um dos maiores DJs do planeta; compartilhar o palco, para mim, é uma emoção sem igual”, pontua Elison.

“Esse já é o quarto set que eu faço para o Alok e sempre dava muito errado eu participar junto com ele, porque eu tinha outras apresentações, mas no Parárraiá deu muito certo. O Alok é muito importante para mim, sem dúvida alguma. Quando eu mostrei o set para ele, ele ficou maravilhado. Eu não sou suspeito, sei o que é bom”, acrescenta.

E essa amizade não para por aí. Entre Alok e o DJ Elison, além de muita energia, já existem segredos e um novo encontro que o público paraense não perde por esperar. “Já temos futuras coisas em vista sim. Alok buzinou no meu ouvido o que quer pro próximo encontro e eu vou correr atrás pra dar o meu melhor. Por enquanto fica em segredo”, destacou o DJ Elison.

Com mais de três décadas de atuação na música, o DJ Elison tem o privilégio de celebrar momentos importantes durante essa trajetória, incluindo esse momento com Alok.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

DJ Elison

Alok
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

prêmio musical

Grammy cria cinco novas categorias e altera regras para edição de 2027

Segundo a Recording Academy, as mudanças fazem parte do processo anual de revisão da premiação e refletem transformações no mercado musical

16.06.26 14h53

Lionel Richie fará show em São Paulo em dezembro; saiba como comprar ingressos

15.06.26 21h17

SUCESSO

Taylor Swift se torna a pessoa mais jovem a entrar no Hall da Fama dos Compositores

Cantora emocionou-se ao ser empossada, agradecendo à família e a Steven Spielberg por apoio.

12.06.26 17h28

FAMOSOS

Gretchen diz que foi afetada por ‘influência extraterrestre’ durante gravidez da mãe

Cantora fez revelação da história neste sábado (6)

06.06.26 15h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

SHOWS

Menudo anuncia retorno aos palcos após 15 anos e emociona fãs com turnê comemorativa

A série de apresentações terá início em outubro na Califórnia, e seguirá por outras cidades norte-americanas

18.06.26 9h06

RETORNO MUSICAL

Após 4 anos, Simaria anuncia retorno à carreira musical: 'Tenho me preparado com carinho'

A cantora se afastou dos palcos para cuidar da saúde e da família em agosto de 2022

18.06.26 15h14

PROTAGONISMO

Jovem DJ paraense com TEA conquista espaço na música eletrônica e inspira inclusão

Aos 18 anos, José Pedro já se apresentou em festivais, encontrou o DJ Alok e constrói a carreira com apoio da família

18.06.26 8h00

CELEBRIDADES

Quem foi Daveigh Chase? Voz de 'Lilo & Stitch' e atriz de 'O Chamado' morreu aos 35 anos

Daveigh preferia uma rotina simples, longe dos eventos e da exposição constante da indústria do entretenimento.

18.06.26 8h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda