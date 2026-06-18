Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Angelina Jolie diz sentir que seu tempo de vida 'está se esgotando'

A mãe de Angelina, a atriz Marcheline Bertrand, morreu aos 56 anos em 2007

Estadão Conteúdo

Angelina Jolie refletiu sobre saúde e como o histórico de sua família a faz preparar seus filhos para lidarem com a sua "ausência". A atriz, cuja mãe e avó morreram de câncer, sente que "o tempo está se esgotando".

Em entrevista à Variety a respeito do filme Vidas Entrelaçadas, a atriz comenta como uma cena causou-lhe reflexões sobre sua saúde. "É muito impactante perceber - como o médico diz no filme - que todos nós vamos morrer, que não estamos aqui para sempre", disse.

"Acho que, por ter perdido minha mãe jovem e nunca ter conhecido minha avó, nunca vivi com a sensação de que teria uma vida longa", continuou. "Já passei da idade em que minha mãe foi diagnosticada. Talvez eu sofra por sentir que não consigo viver o momento presente, porque sinto que preciso me apressar e agir rápido, pois o tempo está se esgotando."

A mãe de Angelina, a atriz Marcheline Bertrand, morreu aos 56 anos em 2007, em decorrência de um câncer de ovário. Ela lutou contra a doença por mais de sete anos.

Jolie também fez uma revelação sobre como lida com a criação de seus filhos em meio a esse contexto: "Educo meus filhos quase que os preparando para a minha ausência, e não tanto para serem avós. É o que acontece quando você considera a morte como uma realidade".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Angelina Jolie

saúde

histórico

família
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Com mais de 30 anos de carreira, DJ Elison consolida parceria com Alok em mais um set de rock doido

Parceria antiga ganha novo capítulo com direito a milhares de drones iluminando o céu do Mangueirão com símbolos da cultura paraense

18.06.26 17h49

MODA COMUNITÁRIA

Desfile abre inscrições para revelar novos estilistas da periferia de Belém; veja como participar

Serão selecionados dez criações autorais inspiradas em comunidade e sustentabilidade, com prêmio de R$ 2 mil. As inscrições vão até da 22 de junho

18.06.26 17h22

PARABÉNS, RAINHA DO CARIMBÓ CHAMEGADO!

VÍDEO: Dona Onete completa 87 anos e comemora a data em festa intimista

Artista compartilhou uma mensagem de agradecimento durante a celebração do aniversário

18.06.26 14h51

MÚSICA

Ayrton Gomes participa do I Festival de Carimbó Estação Capanema

Conhecido como o "Príncipe do Carimbó", o músico adianta faixas autorais de seu novo álbum em fim de semana dedicado à cultura popular

18.06.26 11h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

SHOWS

Menudo anuncia retorno aos palcos após 15 anos e emociona fãs com turnê comemorativa

A série de apresentações terá início em outubro na Califórnia, e seguirá por outras cidades norte-americanas

18.06.26 9h06

RETORNO MUSICAL

Após 4 anos, Simaria anuncia retorno à carreira musical: 'Tenho me preparado com carinho'

A cantora se afastou dos palcos para cuidar da saúde e da família em agosto de 2022

18.06.26 15h14

PROTAGONISMO

Jovem DJ paraense com TEA conquista espaço na música eletrônica e inspira inclusão

Aos 18 anos, José Pedro já se apresentou em festivais, encontrou o DJ Alok e constrói a carreira com apoio da família

18.06.26 8h00

CELEBRIDADES

Quem foi Daveigh Chase? Voz de 'Lilo & Stitch' e atriz de 'O Chamado' morreu aos 35 anos

Daveigh preferia uma rotina simples, longe dos eventos e da exposição constante da indústria do entretenimento.

18.06.26 8h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda