Angelina Jolie diz sentir que seu tempo de vida 'está se esgotando'

Angelina Jolie refletiu sobre saúde e como o histórico de sua família a faz preparar seus filhos para lidarem com a sua "ausência". A atriz, cuja mãe e avó morreram de câncer, sente que "o tempo está se esgotando".

Em entrevista à Variety a respeito do filme Vidas Entrelaçadas, a atriz comenta como uma cena causou-lhe reflexões sobre sua saúde. "É muito impactante perceber - como o médico diz no filme - que todos nós vamos morrer, que não estamos aqui para sempre", disse.

"Acho que, por ter perdido minha mãe jovem e nunca ter conhecido minha avó, nunca vivi com a sensação de que teria uma vida longa", continuou. "Já passei da idade em que minha mãe foi diagnosticada. Talvez eu sofra por sentir que não consigo viver o momento presente, porque sinto que preciso me apressar e agir rápido, pois o tempo está se esgotando."

A mãe de Angelina, a atriz Marcheline Bertrand, morreu aos 56 anos em 2007, em decorrência de um câncer de ovário. Ela lutou contra a doença por mais de sete anos.

Jolie também fez uma revelação sobre como lida com a criação de seus filhos em meio a esse contexto: "Educo meus filhos quase que os preparando para a minha ausência, e não tanto para serem avós. É o que acontece quando você considera a morte como uma realidade".