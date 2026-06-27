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VÍDEO: Padre aconselha noiva a desistir do casamento após noivo apresentar lista de exigências

Sacerdote contou que orientou a mulher a repensar a união ao perceber sinais de desequilíbrio no relacionamento; relato viralizou nas redes sociais

Hannah Franco
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Padre aconselha noiva a desistir do casamento após noivo apresentar lista de exigências (Reprodução/Redes sociais)

O padre Chrystian Shankar voltou a repercutir nas redes sociais após revelar que aconselhou uma noiva a desistir do casamento depois que o noivo apresentou uma lista com mudanças que ela deveria fazer para que a união acontecesse.

O relato foi feito durante uma pregação em Divinópolis (MG), onde o sacerdote atua como reitor do Santuário São Frei Galvão. Conhecido por abordar temas relacionados a relacionamentos, o padre afirmou que decidiu orientar a mulher após conversar separadamente com o casal.

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Segundo ele, a noiva mostrou uma lista com 13 exigências feitas pelo companheiro. Ao ser questionada se também havia elaborado uma relação de mudanças para o noivo, ela respondeu que não, pois ele dizia não precisar mudar em nada.

Diante da situação, o padre contou que aconselhou a mulher a refletir antes de seguir com o casamento. "Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo", relatou ter dito.

Após conversar também com o noivo, o sacerdote afirmou ter percebido uma postura de superioridade por parte dele. "Eu notei que ele é soberbo. Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você", declarou.

Segundo Chrystian Shankar, o casamento acabou não sendo realizado. "Não sei exatamente o que aconteceu depois, mas ela se livrou de uma", afirmou durante a pregação, arrancando risos dos fiéis.

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