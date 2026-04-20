Rave católica? Padre DJ viraliza com set e leva multidão na Argentina

Em uma cena pouco comum para o ambiente religioso tradicional, o padre português Guilherme Peixoto, de 52 anos, conhecido como “padre DJ”, transformou a Plaza de Mayo, no centro de Buenos Aires, em uma grande pista de dança no sábado (18). O evento, chamado de “rave católica”, marcou uma homenagem ao papa Francisco, um ano após sua morte.

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Com um visual que foge ao estereótipo clerical, jeans, colarinho de padre e terço no pescoço, Peixoto comandou a apresentação diante de dezenas de milhares de pessoas, tendo como cenário a Catedral de Buenos Aires e a sede do governo argentino.

Set misturou música eletrônica, religião e cultura pop

O repertório apresentado pelo religioso combinou música eletrônica com referências sacras e elementos da cultura pop. Entre os destaques do set estiveram versões remixadas da trilha do jogo Super Mario, o clássico dos anos 1990 “Ameno (Dori Me)” e trechos de discursos do papa Francisco. A proposta, segundo o padre, é aproximar a espiritualidade do universo jovem por meio da música e da linguagem contemporânea.

No palco, uma cruz iluminada ficava posicionada acima do padre, enquanto um telão exibia a imagem de uma pomba branca, símbolo do Espírito Santo. A ambientação reforçou a fusão entre espetáculo musical e expressão de fé.

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Antes do evento, Peixoto explicou a proposta em entrevista a uma agência internacional, destacando o impacto emocional da iniciativa. “A ideia é que a música consiga tocar os corações a tal ponto que os jovens voltem para casa com vontade de mudar o mundo”, afirmou.

Padre português já esteve no Brasil

Natural de Guimarães, no norte de Portugal, Guilherme Peixoto é sacerdote da Arquidiocese de Braga desde 1999. Apesar da repercussão de suas apresentações musicais, ele ressalta que sua rotina pastoral segue a liturgia tradicional. “Minhas missas dominicais são normais, uma liturgia normal”, costuma dizer o religioso.

Essa não é a primeira vez que o padre DJ leva sua proposta a grandes eventos internacionais. Em janeiro de 2025, ele participou do festival Juventude pela Paz, no Rio de Janeiro, realizado aos pés do Cristo Redentor. Na ocasião, Peixoto apresentou um set com versões eletrônicas de músicas como “Trem Bala”, “Cidade Maravilhosa” e “The Body”, reforçando sua proposta de aproximar os jovens da fé por meio da música.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)