Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Rave católica? Padre DJ viraliza com set e leva multidão na Argentina

O repertório apresentado pelo religioso combinou música eletrônica com referências sacras e elementos da cultura pop.

Gabrielle Borges
fonte

Essa não é a primeira vez que o padre DJ leva sua proposta a grandes eventos internacionais. (Reprodução)

Em uma cena pouco comum para o ambiente religioso tradicional, o padre português Guilherme Peixoto, de 52 anos, conhecido como “padre DJ”, transformou a Plaza de Mayo, no centro de Buenos Aires, em uma grande pista de dança no sábado (18). O evento, chamado de “rave católica”, marcou uma homenagem ao papa Francisco, um ano após sua morte.

[instagram=DXXAyPXjWFj]

Com um visual que foge ao estereótipo clerical, jeans, colarinho de padre e terço no pescoço, Peixoto comandou a apresentação diante de dezenas de milhares de pessoas, tendo como cenário a Catedral de Buenos Aires e a sede do governo argentino.

Set misturou música eletrônica, religião e cultura pop

O repertório apresentado pelo religioso combinou música eletrônica com referências sacras e elementos da cultura pop. Entre os destaques do set estiveram versões remixadas da trilha do jogo Super Mario, o clássico dos anos 1990 “Ameno (Dori Me)” e trechos de discursos do papa Francisco. A proposta, segundo o padre, é aproximar a espiritualidade do universo jovem por meio da música e da linguagem contemporânea.

No palco, uma cruz iluminada ficava posicionada acima do padre, enquanto um telão exibia a imagem de uma pomba branca, símbolo do Espírito Santo. A ambientação reforçou a fusão entre espetáculo musical e expressão de fé.

VEJA MAIS

image VÍDEO: criança pede bênção para gato durante missa e cena viraliza
Cena aconteceu na Quarta-Feira de Cinzas e padre levantou o animal diante dos fiéis


image Vídeo: padre tem crise de riso ao anunciar prêmio de dez corridas de mototáxi em bingo beneficente
Vídeo do sacerdote gargalhando viraliza na web.


image Padre viraliza após usar filtro colorido durante missa online
Sem intenção de fazer brincadeira durante a transmissão, o pároco disse que foi um engano

Antes do evento, Peixoto explicou a proposta em entrevista a uma agência internacional, destacando o impacto emocional da iniciativa. “A ideia é que a música consiga tocar os corações a tal ponto que os jovens voltem para casa com vontade de mudar o mundo”, afirmou.

Padre português já esteve no Brasil

Natural de Guimarães, no norte de Portugal, Guilherme Peixoto é sacerdote da Arquidiocese de Braga desde 1999. Apesar da repercussão de suas apresentações musicais, ele ressalta que sua rotina pastoral segue a liturgia tradicional. “Minhas missas dominicais são normais, uma liturgia normal”, costuma dizer o religioso.

Essa não é a primeira vez que o padre DJ leva sua proposta a grandes eventos internacionais. Em janeiro de 2025, ele participou do festival Juventude pela Paz, no Rio de Janeiro, realizado aos pés do Cristo Redentor. Na ocasião, Peixoto apresentou um set com versões eletrônicas de músicas como “Trem Bala”, “Cidade Maravilhosa” e “The Body”, reforçando sua proposta de aproximar os jovens da fé por meio da música.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

rave católico

padre peixoto

Viralizou

Papa Francisco

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda