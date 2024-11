Padre tem crise de riso ao anunciar prêmio de dez corridas de mototáxi em bingo beneficente

Padre Antônio José, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, de Tauá, no interior do Ceará, não conteve as gargalhadas no anúncio das premiações de um bingo beneficente.

O momento engraçado também arrancou risadas da comunidade.

O evento, que tem como objetivo arrecadar fundos destinados a melhorias na igreja, ganhou ainda mais visibilidade após o anúncio cativante do padre.

No vídeo, Padre Antônio começa a listar os prêmios sem conter o riso, especialmente ao mencionar um item inusitado: "dez corridas de mototáxi".

“Anunciaram a festa de Nossa Senhora das Graças. Aí anunciaram: 'temos valiosos prêmios'. Aí tinha um prêmio que eu nunca tinha visto: dez corridas de mototáxi”, disse o padre no altar, em meio a gargalhadas.

Bastante animada, a plateia logo se contagiou com o bom humor do sacerdote.

“Eu nunca tinha visto um negócio tão engraçado desse jeito. Eu já tinha visto botar em sorteio de festa calcinha, né? Mas de mototáxi eu nunca tinha visto. Isso é cômico, porque, se tivesse o dízimo, não era para estar essas coisas. Eu sei que o pobre do mototáxi deu o que tinha”, disse ele, levando ainda mais risos dos fiéis.

O Padre Antônio é conhecido pelo carisma e pela proximidade com a comunidade.