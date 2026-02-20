VÍDEO: criança pede bênção para gato durante missa e cena viraliza

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento inusitado durante uma missa na cidade de Tianguá, no Ceará. Durante a celebração da Quarta-Feira de Cinzas (18), um menino de sete anos se aproximou do altar com um gato nos braços e fez um pedido ao padre: “Abençoa esse gato?”.

O episódio ocorreu na Paróquia São Pedro, em celebração realizada às 9h, horário tradicionalmente dedicado às crianças na comunidade. Segundo o padre Justino Nascimento, mais de 100 crianças participaram da missa naquele dia.

No vídeo, a criança caminha até o pároco e pergunta: “Você é o padre?”. O religioso responde em tom descontraído: “Só pode. Diz”. Em seguida, o menino faz o pedido para que o animal seja abençoado. O padre então responde: “Deus abençoe. E leve pra você”.

Em outro trecho da gravação, o padre Justino aparece segurando o gato nos braços e erguendo o animal diante da igreja, gesto que costuma fazer com crianças que participam pela primeira vez da missa. A atitude foi recebida com aplausos e risadas.