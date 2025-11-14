Capa Jornal Amazônia
Padre leiloa cueca por R$ 3 mil e vira polêmica

O religioso justificou que o ato foi uma brincadeira durante uma festividade, mas vídeo viralizou e causou repercussão

Jennifer Feitosa
fonte

O padre já havia leiloado o chapéu, o cinto e a botina. (Reprodução)

Uma brincadeira inusitada envolvendo o padre Thiago Zarnadi, da Paróquia São Francisco de Assis, em Alvorada (TO), gerou polêmica após um vídeo mostrar o religioso leiloando a própria cueca por R$ 3 mil. O vídeo, gravado há um mês e postado na internet, repercutiu nas últimas semanas na cidade, causando grande burburinho e discussões sobre o ocorrido.

Durante a missa do último domingo (9), o padre Thiago Zarnadi se manifestou aos fiéis para esclarecer o episódio. Ele abordou os valores arrecadados no leilão da festividade, mencionando os "3 mil [reais] polêmicos da cueca do padre".

Como o leilão da cueca do padre aconteceu

Thiago explicou que todo o ocorrido não passou de uma brincadeira com os participantes da festividade. O padre já havia perdido o chapéu, o cinto e a botina em outros lances do leilão.

Ele relatou que, após a perda de outros itens, alguém brincou: "agora é a cueca do padre, né?" O leilão do item íntimo rapidamente alcançou R$ 1.500. "Por R$ 1.500 eu não vendo, não", disse o padre, subindo em uma cadeira e mostrando o cós da cueca enquanto vestia a peça.

Reação do padre e posição da Paróquia

Em tom de brincadeira, o religioso se referiu à pessoa que publicou o vídeo como "uma funcionária do capeta, com o espírito do Ronquifuça".

Até o momento, a Paróquia São Francisco de Assis não registrou nenhuma manifestação oficial sobre o caso. O padre afirmou que não recebeu advertência da instituição religiosa.

Ele ressaltou que só deve explicações ao Bispo de sua diocese, que, segundo o próprio padre, não o puniu pelo ocorrido.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

