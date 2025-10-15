Padre flagrado com noiva de fiel revela pedido da mulher e dispara: 'ela gritou'

O padre Luciano Braga Simplício esteve no meio de uma situação delicada. Após ser flagrado pelo noivo de uma fiel, enquanto ele estava seminu e ela apenas de baby-doll no banheiro da casa paroquial em Nova Maringá, distante 392 km de Cuiabá/MT, ele se pronunciou sobre o caso.

Em um áudio atribuído ao padre, ele conta que a mulher perguntou se ela poderia utilizar um dos quartos da casa dele para tomar banho e trocar de roupa. Por se tratar de uma residência da igreja, todos seriam bem-vindos, então o religioso não teria como negar.

Tentação está ao lado

Só que as coisas escalaram e ele revela uma brincadeira dela: "Ah, padre, então vou dormir ali". "Não tem problema nenhum", respondeu ele. Além disso, ele conta que os dois estavam numa festa e a fiel perguntou se estava de pé ela dormir na casa dele. "Ela tava sozinha, o menino [noivo dela] tinha viajado", explicou.

Ele conta que colocou ela dentro do carro e eles foram juntos para a residência. Quando chegaram, ele disse a ela que iria tomar banho e que depois eles iriam comer alguma coisa para dormirem.

Enquanto ele estava no banho, ela ficou mexendo no celular. Neste momento, ela percebeu que alguém estava batendo na porta. No caso, se tratava do noivo dela junto com outros dois homens.

"Ela gritou da sala e eu saí. Ela já tava dentro da casa e ela foi e entrou no quarto e falei: 'Eu vou abrir a porta aqui, fica do lado aqui pra ninguém te ver e não pensar nada".

Além disso, ele explica que ela ficou assustada no momento do tumulto, já que acreditava ser um assalto e ela já tinha passado por uma experiência ruim.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)