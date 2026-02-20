Anvisa apreende remédio falso para câncer, lote de Mounjaro e proíbe chip hormonal

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta sexta-feira (20), um pacote de medidas voltadas para o controle de medicamentos de alto custo e grande demanda no Brasil. As ações afetam desde tratamentos oncológicos até remédios usados para diabetes e obesidade, e incluem uma importante proibição sobre a manipulação de implantes hormonais com nesterona em farmácias magistrais em todo o país.

Entre as principais providências, destaca-se a identificação de lotes falsificados de medicamentos amplamente utilizados, como o Mounjaro (tirzepatida), Enhertu e Botox. Além disso, a Anvisa também apreendeu anabolizantes que estavam sendo comercializados sem o devido registro.

Lote falsificado de Mounjaro

A Anvisa emitiu um alerta sobre a circulação de um lote falsificado do medicamento Mounjaro (tirzepatida), utilizado no tratamento de diabetes tipo 2. A fabricante Eli Lilly do Brasil notificou a agência sobre a presença de unidades do lote D838838 com discrepâncias em relação ao produto original.

De acordo com a Anvisa, as embalagens do lote falsificado apresentavam sinais claros de adulteração, como:

Impressão borrada do nome e dos dados de rotulagem;

Espaçamento irregular entre o mês e o ano na data de validade.

Como resultado, a Anvisa determinou a apreensão do lote e proibiu o armazenamento, comercialização, distribuição, fabricação, importação e uso do produto. A medida afeta tanto pessoas físicas quanto jurídicas que possuam o medicamento.

Medicamento oncológico e botox

O medicamento Enhertu (trastuzumabe deruxtecana), utilizado no tratamento de câncer de mama e outros tumores HER2 positivos também foi suspenso. A fabricante Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica notificou a agência sobre a presença de unidades do lote 416466 com diferenças significativas em relação ao produto original.

Entre as irregularidades detectadas, foram observados:

Frascos maiores do que o tamanho habitual;

Descascamento na tampa;

Tampa metálica pintada de amarelo, substituindo a tampa plástica amarela característica do produto original.

Como resultado, a Anvisa determinou a apreensão imediata e proibiu a comercialização e distribuição desse lote em todo o país, garantindo que medidas sejam tomadas para proteger os pacientes que utilizam o medicamento. Além do Enhertu, também foi identificado um caso de falsificação envolvendo um lote específico de Botox.

Chips hormonais proibidos

A Anvisa emitiu uma nova resolução que proíbe, em todo o território nacional, a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes contendo o hormônio nesterona em farmácias de manipulação. A medida foi formalizada pela Resolução-RE nº 642 e afeta todas as marcas e estabelecimentos que estavam oferecendo esses produtos.

Segundo a agência, foi constatada manipulação irregular de implantes com nesterona, uma substância que, até o momento, não recebeu a devida avaliação nem aprovação para sua eficácia e segurança no uso dessa forma de administração.

A Anvisa determinou, ainda, o recolhimento dos estoques existentes desses implantes, com a finalidade de impedir que continuem a ser comercializados ou distribuídos em farmácias e clínicas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)