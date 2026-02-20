Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Anvisa apreende remédio falso para câncer, lote de Mounjaro e proíbe chip hormonal

A medida visa reforçar a segurança e garantir que apenas produtos regulamentados e seguros cheguem aos consumidores, protegendo a saúde pública contra fraudes e práticas ilegais

Gabrielle Borges

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta sexta-feira (20), um pacote de medidas voltadas para o controle de medicamentos de alto custo e grande demanda no Brasil. As ações afetam desde tratamentos oncológicos até remédios usados para diabetes e obesidade, e incluem uma importante proibição sobre a manipulação de implantes hormonais com nesterona em farmácias magistrais em todo o país.

Entre as principais providências, destaca-se a identificação de lotes falsificados de medicamentos amplamente utilizados, como o Mounjaro (tirzepatida), Enhertu e Botox. Além disso, a Anvisa também apreendeu anabolizantes que estavam sendo comercializados sem o devido registro.

Lote falsificado de Mounjaro 

A Anvisa emitiu um alerta sobre a circulação de um lote falsificado do medicamento Mounjaro (tirzepatida), utilizado no tratamento de diabetes tipo 2. A fabricante Eli Lilly do Brasil notificou a agência sobre a presença de unidades do lote D838838 com discrepâncias em relação ao produto original.

De acordo com a Anvisa, as embalagens do lote falsificado apresentavam sinais claros de adulteração, como:

  • Impressão borrada do nome e dos dados de rotulagem;
  • Espaçamento irregular entre o mês e o ano na data de validade.

Como resultado, a Anvisa determinou a apreensão do lote e proibiu o armazenamento, comercialização, distribuição, fabricação, importação e uso do produto. A medida afeta tanto pessoas físicas quanto jurídicas que possuam o medicamento.

VEJA MAIS

image Nestlé recolhe fórmula infantil por erro em preenchimento de documento para Anvisa
O incidente ocorre após a Nestlé Brasil ter realizado, em janeiro de 2026, um recolhimento voluntário de outros lotes de fórmulas infantis pela presença da substância cereulide


image Anvisa aprova vacina contra HPV para prevenção de cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço


image Anvisa investiga 6 mortes por pancreatite por uso de canetas emagrecedoras
O monitoramento reúne informações tanto do uso comercial desses produtos quanto de estudos clínicos.

Medicamento oncológico e botox

O medicamento Enhertu (trastuzumabe deruxtecana), utilizado no tratamento de câncer de mama e outros tumores HER2 positivos também  foi suspenso. A fabricante Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica notificou a agência sobre a presença de unidades do lote 416466 com diferenças significativas em relação ao produto original.

Entre as irregularidades detectadas, foram observados:

  • Frascos maiores do que o tamanho habitual;
  • Descascamento na tampa;
  • Tampa metálica pintada de amarelo, substituindo a tampa plástica amarela característica do produto original.

Como resultado, a Anvisa determinou a apreensão imediata e proibiu a comercialização e distribuição desse lote em todo o país, garantindo que medidas sejam tomadas para proteger os pacientes que utilizam o medicamento. Além do Enhertu, também foi identificado um caso de falsificação envolvendo um lote específico de Botox.

Chips hormonais proibidos

A Anvisa emitiu uma nova resolução que proíbe, em todo o território nacional, a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes contendo o hormônio nesterona em farmácias de manipulação. A medida foi formalizada pela Resolução-RE nº 642 e afeta todas as marcas e estabelecimentos que estavam oferecendo esses produtos.

Segundo a agência, foi constatada manipulação irregular de implantes com nesterona, uma substância que, até o momento, não recebeu a devida avaliação nem aprovação para sua eficácia e segurança no uso dessa forma de administração.

A Anvisa determinou, ainda, o recolhimento dos estoques existentes desses implantes, com a finalidade de impedir que continuem a ser comercializados ou distribuídos em farmácias e clínicas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

saúde

Anvisa

proibição da anvisa

mounjaro

medicamento oncológico
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

ALERTA

Golpe da dívida ativa: mensagem no WhatsApp cobra taxa via PIX; veja como identificar

Texto usa nome do governo federal e promete desconto de 65% para regularizar suposta Dívida Ativa da União vinculada ao CPF

20.02.26 9h22

PROIBIÇÃO

Anvisa apreende remédio falso para câncer, lote de Mounjaro e proíbe chip hormonal

A medida visa reforçar a segurança e garantir que apenas produtos regulamentados e seguros cheguem aos consumidores, protegendo a saúde pública contra fraudes e práticas ilegais

20.02.26 9h04

REAGIU

Nikolas Ferreira se manifesta sobre queda de escola que homenageou Lula; confira

O parlamentar também criticou a representação de "neoconservadores" durante o desfile

19.02.26 10h04

POLÊMICA

Professora dona de curso inglês em Minas Gerais polemiza com danças em sala de aula e perfil erótico

Com mais de 9 milhões de seguidores no TikTok, a "Prof", como Cibelly Ferreira se autointitula, vende conteúdos eróticos em outras plataformas se valendo da imagem de professora

22.04.23 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda