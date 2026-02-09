Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Anvisa investiga 6 mortes por pancreatite por uso de canetas emagrecedoras

O monitoramento reúne informações tanto do uso comercial desses produtos quanto de estudos clínicos.

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Foto: Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu investigação após o registro de seis mortes por pancreatite possivelmente relacionadas ao uso de medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras no Brasil.

Os casos estão ligados a medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1, substâncias utilizadas principalmente no tratamento do diabetes e da obesidade. Entre os princípios ativos envolvidos estão semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida, amplamente prescritos para controle do peso e da glicemia.

VEJA MAIS

image Versões manipuladas de canetas emagrecedoras são proibidas pela Anvisa
A restrição inclui manipulações da semaglutida, usada no Ozempic, mas não a tizerpatida, usada no Mounjaro


image Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe
Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança


image Mounjaro causa pancreatite fatal? Entenda a relação da doença com o medicamento
Alerta destaca o risco de complicações graves e a importância de monitoramento durante o uso desses medicamentos

Dados do sistema VigiMed, da Anvisa, apontam 225 notificações suspeitas de pancreatite possivelmente associadas ao uso de canetas emagrecedoras no Brasil. O monitoramento reúne informações tanto do uso comercial desses produtos quanto de estudos clínicos.

Do total, 145 registros foram inseridos no sistema oficial de farmacovigilância entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025. Quando considerados também os dados provenientes de pesquisas clínicas, o número chega a 225 relatos.

Pancreatite está descrita na bula

Embora os casos mais graves sejam considerados raros, a Agência reforça a necessidade de atenção a sinais e sintomas e alerta para a importância do acompanhamento médico durante o tratamento.

A Anvisa lembra que a possibilidade de pancreatite já está descrita nas bulas desses medicamentos como um efeito adverso conhecido, reforçando que pacientes devem seguir rigorosamente a prescrição médica e informar qualquer reação inesperada ao profissional de saúde.

O acompanhamento médico é essencial durante o uso desses medicamentos, sendo importante o monitoramento de efeitos colaterais graves, como a pancreatite, uma inflamação que pode evoluir de forma rápida e levar a complicações sérias.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

Brasil

canetas emagrecedoras

pancreatite
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda