Mounjaro causa pancreatite fatal? Entenda a relação da doença com o medicamento

Em janeiro deste ano, as autoridades de saúde do Reino Unido emitiram um alerta sobre o risco de pancreatite aguda associada ao uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento, como Mounjaro, Ozempic e Wegovy. A preocupação foi levantada após relatos de complicações graves e até fatais, embora a inflamação no pâncreas já estivesse indicada nas bulas desses fármacos.

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), órgão britânico equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, destacou que, embora a pancreatite seja um efeito colateral já descrito, o alerta se concentrou em casos raros nos quais a condição pode evoluir para formas mais graves e levar à morte.

O comunicado chama atenção para a necessidade de monitoramento cuidadoso e orientações claras sobre os potenciais riscos desses medicamentos, que têm se tornado cada vez mais populares no tratamento da obesidade.

Por que o alerta foi emitido?

A MHRA emitiu o alerta após analisar quase 20 anos de dados sobre efeitos adversos de medicamentos como Mounjaro, Ozempic e Wegovy. Entre 2007 e outubro de 2025, foram registrados 1.296 casos de pancreatite, sendo 19 fatais e 24 graves, com pancreatite necrosante. O alerta destaca o risco de complicações graves e a importância de monitoramento durante o uso desses medicamentos.

Riscos são raros, mas existem

Apesar dos números alarmantes, a MHRA destaca que os casos graves de pancreatite são raros. Nos últimos cinco anos, mais de 25 milhões de doses dos medicamentos injetáveis foram vendidas no Reino Unido, o que reforça que as complicações graves são excepcionais.

A pancreatite aguda já é um efeito colateral descrito nas bulas, com risco estimado entre 0,1% e 1% dos usuários. Por isso, o alerta não sugere a suspensão desses medicamentos, já que, no geral, eles são considerados seguros e eficazes para o tratamento da obesidade.

O que é pancreatite e quais os sintomas?

A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, órgão responsável pela produção de enzimas digestivas e de hormônios como a insulina. A condição pode surgir de forma aguda, com início súbito, ou evoluir para quadros mais graves, quando não tratada adequadamente.

Os principais sintomas da pancreatite aguda incluem:

dor intensa no abdômen superior (que pode irradiar para as costas);

náuseas;

vômitos;

febre e distensão abdominal;

Em casos mais severos, o paciente pode apresentar queda da pressão arterial, dificuldade respiratória e falência de órgãos, o que torna o quadro potencialmente fatal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)