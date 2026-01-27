Capa Jornal Amazônia
Marketing ou bullying? Escola usa brincadeira com Mounjaro para divulgar matrículas; vídeo

Vídeo faz referência a canetas emagrecedoras e foi usado como estratégia de engajamento

Hannah Franco
fonte

Vídeo com brincadeira sobre caneta emagrecedora viraliza em escola municipal. (Instagram/drcassianomaia)

Um vídeo publicado por uma escola municipal de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais ao usar uma abordagem bem-humorada para divulgar o período de pré-matrículas da rede municipal de ensino. A estratégia, que envolveu um aluno e uma brincadeira com a diretora da unidade, gerou reações divididas entre internautas.

Na gravação, um estudante aparece segurando um cartaz com a frase “Doe um Mounjaro para nossa diretora”, em referência às canetas emagrecedoras. A diretora passa pelo local sem perceber o conteúdo, mas retorna curiosa para ler novamente o aviso. Ao voltar, o aluno já segura outro cartaz, desta vez com as informações oficiais sobre as datas de matrícula da Rede Municipal de Ensino (Reme) para 2026.

O “plot twist” divertiu parte do público, que elogiou a criatividade da ação. O vídeo foi compartilhado pelo próprio prefeito do município, Dr. Cassiano Maia, que explicou que a trend foi utilizada por escolas da cidade como forma de chamar atenção para eventos importantes do calendário escolar.

“Brincadeiras à parte, o assunto aqui é sério e merece toda a nossa atenção”, afirmou o prefeito na publicação, antes de reforçar os prazos e orientações para a pré-matrícula na rede municipal.

Apesar do tom descontraído, a campanha também gerou críticas. Nos comentários, alguns usuários apontaram que a brincadeira poderia reforçar estigmas relacionados ao corpo e caracterizar gordofobia.

“Arrasaram, desde sempre ensinando as crianças a fazerem bullying”, ironizou um internauta. No entanto, outros defenderam a iniciativa. “Já quero ser professor dessa escola! Estão de parabéns 😍❤️”, comentou outra usuária.

.
