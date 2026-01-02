Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Melhor que Mounjaro? Nova pílula promete queimar gordura em repouso e preservar massa muscular

Composto foi testado em animais e humanos e pode avançar no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2

O Liberal
fonte

Pílula já testada inicialmente em animais e humanos pode gerar emagrecimento mesmo em repouso (FreePik)

Um novo medicamento em forma de comprimido demonstrou capacidade de aumentar o gasto de energia e reduzir a gordura corporal mesmo em repouso, sem comprometer a massa muscular. Os dados são de testes realizados em animais e em um estudo inicial com humanos. A descoberta pode representar um avanço importante nos tratamentos contra obesidade e diabetes tipo 2.

Publicado na revista científica Cell, o estudo apresenta uma nova classe de compostos com ação seletiva nos músculos, o que reduz efeitos colaterais comuns em terapias semelhantes, como a sobrecarga cardíaca.

Como age o novo medicamento contra obesidade

Diferente de remédios tradicionais que ativam todo o sistema adrenérgico, ligado à resposta ao estresse, o novo composto atua apenas em uma rota específica de sinalização celular relacionada ao metabolismo.

Na prática, os efeitos observados incluem:

  • Maior captação de glicose pelos músculos, sem depender da insulina;
  • Redução da gordura corporal com aumento do gasto energético;
  • Preservação da massa muscular;
  • Baixo impacto sobre o coração, sem causar taquicardia ou lesões cardíacas.

Entenda o mecanismo da substância

A substância atua sobre o receptor beta-2 adrenérgico, que funciona como um “interruptor” presente nas células musculares, cardíacas e de outros tecidos. O diferencial é que o composto ativa apenas a rota mediada pela proteína GRK2, promovendo maior uso de glicose e energia sem afetar negativamente o sistema cardiovascular.

Essa abordagem, chamada de agonismo enviesado, permite acionar apenas os efeitos desejados no metabolismo, evitando sobrecargas no organismo.

Resultados dos testes em animais

Nos estudos com camundongos e ratos com obesidade e diabetes, os pesquisadores observaram:

  • Melhora da tolerância à glicose;
  • Redução da gordura corporal;
  • Aumento do gasto de energia em repouso;
  • Ausência de lesões ou aumento do tamanho do coração após uso prolongado.

Além disso, ao ser combinado com medicamentos à base de GLP-1, o novo composto impediu a perda de massa muscular — um efeito colateral comum desse tipo de tratamento.

Estudo clínico com humanos

O composto já foi testado em um ensaio clínico de fase 1, que avaliou a segurança da substância. Participaram voluntários saudáveis e pessoas com diabetes tipo 2.

Segundo os cientistas:

  • O medicamento teve boa absorção por via oral;
  • Não houve alterações importantes na pressão ou nos batimentos cardíacos;
  • Os efeitos colaterais foram leves e passageiros;
  • Não foram detectados sinais de toxicidade cardíaca.

Com os resultados, os pesquisadores avançam para os estudos de fase 2, que vão avaliar a eficácia do medicamento na redução de gordura e no controle da glicose.

Próximos passos da pesquisa

As etapas futuras incluem:

  • Testes de eficácia em humanos: para confirmar os benefícios observados em animais;
  • Análise da composição corporal: verificando quanto do peso perdido corresponde à gordura e se a massa muscular é mantida;
  • Estudos de longo prazo: para identificar possíveis efeitos tardios;
  • Combinação com outras terapias: avaliando sinergias com medicamentos como os agonistas de GLP-1.

Nova geração de tratamentos metabólicos

Hoje, os principais tratamentos contra a obesidade e o diabetes tipo 2 envolvem injeções e podem causar perda de massa magra. Já medicamentos que ativam o sistema adrenérgico tendem a provocar efeitos colaterais cardiovasculares importantes.

O novo composto busca resolver ambos os problemas com uma solução oral, eficaz e segura. Se os estudos seguintes confirmarem os resultados iniciais, a estratégia pode inaugurar uma nova geração de medicamentos metabólicos para uso isolado ou em combinação com terapias já existentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

emagrecimento

monjaro

ozempic
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

DIPLOMACIA

Chanceler venezuelano diz que ministro brasileiro condenou ataque dos EUA em ligação

Segundo Yván Gil, Mauro Vieira expressou “forte condenação” e solidariedade após ação militar norte-americana na Venezuela

03.01.26 9h11

Habitação

Minha Casa Minha Vida quer chegar a 3 milhões de unidades contratadas em 2026

Investimento público superou R$ 300 bilhões, priorizando famílias de baixa renda e ampliando faixas de financiamento

02.01.26 13h51

Brasil

Incêndio de grande proporção atinge Colégio Marista Santa Maria no RS

Moradores próximos tiveram de deixar suas casas por causa da intensa fumaça

26.12.25 21h33

Onda de calor no fim do ano: cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média

26.12.25 16h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

DÁ PRA ACREDITAR?

Bolsonaro e irmão marcam número 13, apostam e ganham na Mega da Virada; veja quanto foi!

A aposta premiada, sorteada na quinta-feira (1º), foi feita por meio de um bolão, em parceria com o irmão Renato Bolsonaro e um assessor.

02.01.26 9h53

POLÍCIA

Bebê de 11 meses é morta em Buriticupu; tio suspeito do crime é assassinado pelo pai da criança

Caso ocorreu durante a virada do ano e é investigado pela Polícia Civil do Maranhão

03.01.26 19h06

NOVA GUERRA MUNDIAL?

Após prever ataque dos EUA, astróloga diz que Brasil pode ser afetado; veja

Previsão divulgada nas redes sociais ganhou repercussão após acertos anteriores apontados pela própria astróloga

03.01.26 17h30

HAJA GRANA!

Mega da Virada: veja de onde são os ganhadores, valores que receberão e prêmios da quina e da quadra

No total, seis apostas foram as vencedoras, sendo de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas no meio online.

01.01.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda