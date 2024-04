VÍDEO: Influenciadora indígena viraliza com preparo de açaí "raiz" em aldeia

Se o jeito de consumir o açaí gera polêmica em vários cantos do Brasil, imagina o modo de preparo para obter o suco da fruta? Uma influencer indígena chamada Romana Waiãpi, do povo Waiãpi, delimitado pelos rios Oiapoque, Jari e Araguari, no Amapá, viralizou nas redes sociais, na última semana, ao mostrar como é o processo da retirada do sumo do açaí, para o consumir do jeito "raíz" na aldeia onde vive.

Com quase 30 mil interações, o vídeo do passo a passo dividiu opiniões. Confira:

Como é feito o processo de "bater o açaí":

Basicamente, Romana leva os caroços - já lavados - para fervê-los à lenha. Esse processo ajuda a "amolecer" a parte do fruto que é consumido.

Em seguida, a influencer utiliza um pilão e, com fortes batidas, amassa o fruto para separar caroço do sumo, por isso o processo é chamado de "bater o açaí".

Após esse processo, Romana adiciona água limpa aos caroços, onde já é possível observar o açaí "raíz", modo como é conhecido em algumas regiões.

Em uma peneira, a indígena separa o caroço do fruto, resultando no açaí.

Processo não agradou a todos

Nos comentários, internautas se mostraram surpresos com o passo a passo, mas o processo não agradou a todos.

Como exemplo, um usuário comentou: "Se for assim que se faz açaí eu nunca mais vou comer!". Outros, afirmaram que faltaram ingredientes como leite condensado e chocolate. "Está faltando leite condensado, paçoca, Nutella e aquele negócio roxo ruim que fica no meio", ironizou outro.

Influencer compartilha a rotina na aldeia

Romana Waiãpi tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais e compartilha a rotina na aldeia, repleta de curiosidades que envolvem a cultura de seu povo.

A influencer é conhecida por responder de forma irônica e divertida os comentários preconceituosos sobre a cultura indígena, além de como os habitantes da aldeia fazem para cuidar da pele, do corpo e até os processos de maquiagem.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web Rayanne Bulhões)