Professora dona de curso inglês em Minas Gerais polemiza com danças em sala de aula e perfil erótico

A professora e empresária Cibelly Ferreira vem causando polêmica por conta das atividades no mundo digital e que envolvem, direta e indiretamente, o trabalho em sala de aula. Ela é dona de um curso de inglês em Minas Gerais e costuma postar danças — algumas vezes coreografias mais sensuais — na sala de aula. Os vídeos dessas aulas com danças chegam aos mais de 9 milhões de seguidores do perfil dela no Tik Tok, onde também posta outros conteúdos sensuais dentro dos limites da plataforma.

Outra atividade dela é a venda de conteúdos eróticos pela internet. Tanto nas redes mais abertas quanto as plataformas de conteúdo erótico, ela se identifica como "Prof". É aí que as opiniões se dividem, já que professoras em várias partes do Brasil se sentem incomodadas com a erotização e fetichização da profissão. É um sentimento muito comum entre médicas, enfermeiras, policiais e várias outras carreiras. Mas também há pessoas que não veem nada demais nisso.

Quando Cibelly começou a ficar mais famosa, famílias de alunos e outros professores começaram a questionar algo: a participação dos alunos nos vídeos das dancinhas. Ainda que a professora e empresária diga que são apenas interações com os estudantes do curso de inglês dela — que é o cenário das coreografias —, os vídeos vão parar no mesmo perfil do Tik Tok onde há outros conteúdos mais sensuais.

No entanto, cabe ressaltar que perfis como o dela — focados em sensualidade e seminudez (uso de biquínis ou lingeries), além do uso de legendas sugestivas — no Tik Tok e em outras redes sociais podem ser acessados por qualquer pessoas com uma conta nas plataformas, incluindo crianças e adolescentes. Os conteúdos mais eróticos, afirma Cibelly, são dirigidos a plataformas específicas e que requerem assinatura e maioridade para acesso. Nada disso pode ser visto, neste momento, como crime.

Para algumas pessoas que comentam nos vídeos dela com os alunos, a professora Cibelly expõe adolescentes. Em entrevistas a alguns veículos, ela afirma que as famílias dos alunos são cientes dessa característica da sala de aula dela. E que ela desenvolveu essa "técnica" como uma recompensa aos estudantes com bom comportamento e desempenho. Muitas vezes, os próprios alunos pedem, como ela afirma. Há meninos e meninas nos vídeos. Em algumas ocasiões, há pessoas apontadas como atores para cenas que usam a sala de aula como cenário.